Dasing

18:46 Uhr

Das Dasinger Impfzentrum schließt seine Pforten

Plus Das Impfzentrum in Dasing öffnet am Freitag zum letzten Mal. Wie die Verantwortlichen auf die knapp zwei Jahre zurückblicken und was aus der Halle werden soll.

Von Lara Voelter

Ein älterer Mann aus Friedberg sitzt im Impfzentrum im Dasinger Ortsteil Laimering. Biontech, die vierte Impfung. Noch ein paar Minuten ausharren im Bereich zur Nachbeobachtung, bevor es nach Hause geht. Ansonsten: leere Stühle zur Mittagszeit in der Halle im Gewerbegebiet Acht300. Neun Menschen hätten sich heute impfen lassen, sagt die diensthabende Ärztin am Donnerstagmittag nach einem Blick in ihren Computer. Zu Spitzenzeiten waren es laut der Leiterin des Impfzentrums, die namentlich nicht genannt werden möchte, mehrere Hundert. Der Rekord: 514 Menschen an einem Tag. Hinzu kamen die mobilen Teams – bis zu 100 Personen impften sie täglich. Nun ist das Ende des Impfzentrums in Laimering gekommen. An diesem Freitag ist um 14 Uhr nach knapp zwei Jahren Schluss. Die Verantwortlichen ziehen ein Resümee.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

