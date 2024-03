16-Jährige baut unter Drogen Unfall mit Auto einer Mietwagenfirma

Mit dem Audi einer Mietwagenfirma kracht eine 16-Jährige in Erdweg-Unterweikertshofen in einen Lastwagen. Die Jugendliche hat keinen Führerschein und steht unter Drogen.

Eine 16-Jährige hat am Donnerstag im Gemeindegebiet Erdweg (Landkreis Dachau) einen Autounfall verursacht. Mit dem Audi einer Mietwagenfirma war sie gegen 11.50 Uhr im Ortsteil Unterweikertshofen auf der Sonnenstraße unterwegs.

Wie die Polizei mitteilte, missachtete sie an der Einmündung zur Sittenbacher Straße die Vorfahrt eines von links kommenden und in Richtung Sittenbach fahrenden Baustellen-Lastwagens. An dessen Steuer saß ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Der Audi wurde frontal erfasst und war nicht mehr fahrbereit. Alle vier Insassen – unter ihnen die 16-jährige Fahrerin sowie drei weitere Jugendliche und Heranwachsende aus dem Landkreis Dachau – flüchteten nach dem Unfall zu Fuß in verschiedene Richtungen.

Vier junge Insassen fliehen nach Unfall in Unterweikertshofen

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Sie griff alle vier in der Nähe des Unfallortes auf. Zuvor hatten zwei von ihnen vergeblich versucht, sich in einem Schilffeld vor den Beamten zu verstecken.

Die 16-Jährige war freilich nicht im Besitz eines Autoführerscheins. Darüber hinaus ergab der Polizei zufolge ein Drogentest, dass sie unter dem Einfluss von Amphetamin sowie dem Cannabiswirkstoff THC stand. Die Polizeiinspektion Dachau ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen die 16-Jährige. Wie sie in den Besitz des Mietwagens kam, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Bei dem Unfall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro. (nsi)