Unfall bei Erdweg: Auto prallt an Baum, Fahrer lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein 41-jähriger Autofahrer bei einem Unfall im Gemeindebereich Erdweg (Landkreis Dachau) zugezogen.

Autofahrer kommt bei Erdweg von Straße ab und kracht frontal gegen Baum

Der Münchner war mit seinem Audi am Mittwoch gegen 12 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße vom Erdweger Ortsteil Walkertshofen in Richtung Erdweg unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve kam er nach Polizeiangaben aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum.

Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Klinikum Großhadern. Inzwischen besteht nach Angaben der Ärzte keine Lebensgefahr mehr, wie die Polizei mitteilte.

Unfall bei Erdweg: Am Auto entsteht Totalschaden von 20.000 Euro

Am Auto des Mannes entstand Totalschaden von circa 20.000 Euro. Es wurde vom Abschleppdienst geborgen. Drei Feuerwehren aus der Umgebung sicherten die Unfallstelle und reinigten die Straße.