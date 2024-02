Umfrage in Aichach: Sind Sie beim Endspurt des närrischen Treibens dabei?

Faschingsumzug in Zell und Pöttmes, buntes Treiben auf dem Aichacher Stadtplatz, Bälle: Wir haben Passanten gefragt, ob sie dabei sind – oder lieber nicht.

Der Fasching gibt am Wochenende nochmal so richtig Vollgas. Am Samstag ist ab 13.30 Uhr großes Faschingstreiben auf dem Aichacher Stadtplatz. Am Sonntag stehen gleich zwei Umzüge zur Wahl: Um 14 Uhr startet der Gaudiwurm in Griesbeckerzell (Stadt Aichach), um 14.14 Uhr geht der Umzug in Pöttmes los. Wir wollten von Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz wissen, ob sie bei dem närrischen Endspurt auch dabei sind.

Bernd Stank, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Bernd Stank, Aichach: Ich bin kein Faschingsmuffel, aber ich habe mit Fasching auch nichts am Hut. Das war schon immer so. Ich schaue mir auch im Fernsehen keine Umzüge an. Das ist alles nicht meins. Es sind manchmal schöne Sachen dabei, aber direkt Interesse habe ich daran nicht. Ich gehe auch nicht selbst zu Umzügen. Da sind mir zu viele Leute. Meine Enkel maskieren sich schon, aber da bin ich nicht gefordert.

Daniela Loder, Adelzhausen-Irschenhofen Foto: Gerlinde Drexler

Daniela Loder, Adelzhausen-Irschenhofen: Ich habe drei Kinder mit 14, neun und drei Jahren. Die sind während Fasching überall und ich bin eher der Faschingsfahrer. Die nehmen alles, was geboten wird. Sogar beim Jüngsten wurde im Kindergarten drei Tage lang Fasching gefeiert. Toll. Die lassen es so richtig krachen. Jeden Tag ein anderes Kostüm, das finde ich schön. Ich habe also eigentlich doch volle Kanne Fasching.

Christine Harzer, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Christine Harzer, Aichach: Ich habe mit Fasching eigentlich nichts am Hut. Mir ist das zu aufwendig, mich zu verkleiden. Ich finde es schön, wenn andere kreativ werden und Kostüme selbst machen. Auch die Paartalia ist eine super Sache, weil Jugendliche die ganzen Choreografien lernen. Das ist eine sehr schöne Sache. Zu Faschingsumzügen gehe ich nicht. Da ist mir zu viel los. Ich schaue mir die auch im Fernsehen nicht an.

Johann Heckmann, Aichach-Obermauerbach Foto: Gerlinde Drexler

Johann Heckmann, Aichach-Obermauerbach: Heuer bin ich beim Faschingsendspurt einmal nicht dabei. Meine treibende Kraft ist hier immer meine Frau und die treibt heuer nicht. Wir gehen während Fasching schon zwei bis drei Mal weg. Heuer ist es allerdings nicht geplant, dass wir zu den Umzügen oder so gehen. Ich bin kein Faschingsmuffel, aber auch nicht der begeisterte Faschingsfan. Das ist bei uns auf jeden Fall meine Frau.