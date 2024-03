Fußball-Bezirksliga

20:00 Uhr

Örnek macht für Ecknach den Unterschied im Duell mit Stätzling

Plus Im Kreisderby gegen Stätzling ist der Ecknacher Torjäger gefragt. Hollenbach erkämpft sich ebenfalls den Sieg. Mering gleicht in Königsbrunn nach 0:3-Rückstand aus.

In der Bezirksliga lag am Wochenende das Augenmerk vor allem auf dem Kreisderby des VfL Ecknach gegen den FC Stätzling. Der Rückstand des FC Stätzling auf Spitzenreiter Wertingen ist nach einer 0:2-Niederlage in Ecknach auf sieben Punkte gewachsen.



Ecknach ist Stätzling beim Kreisderby überlegen

Der VfL Ecknach gewinnt mit 3:1 gegen den FC Stätzling, für den die Meisterschaft aufgrund des Wertinger Sieges und nun sieben Punkten Rückstand in weite Ferne rückt. FCS-Trainer Emanuel Baum machte trotz der Niederlage einen aufgeräumten Eindruck. „Wir hatten uns hier viel vorgenommen, wollten das Spiel machen, geraten dann aber nach knapp 20 Minuten mit 2:0 in Rückstand. Bei den Toren macht es Ecknach natürlich sehr gut. Wir hatten vielleicht etwas mehr vom Spiel, aber unterm Strich keine zwingenden Tormöglichkeiten. Die Elfmeterszene ist bezeichnend, dass das heute einfach nicht unser Spiel war.“ Diese Szene ereignete sich in der 60. Minute. Raffael Semke wurde zu Fall gebracht, Schiedsrichter Lukas Fischer zeigte auf den Punkt. Paul Iffarth trat an, VfL-Keeper Hannes Helfer fischte den Schuss aber aus dem linken unteren Eck. Weil angeblich ein Ecknacher Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen war, wurde der Strafstoß wiederholt. Wieder trat Iffarth an und wieder hielt Helfer, diesmal mit dem Fuß. Es wäre der Anschlusstreffer gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen