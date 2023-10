Fußball-Kreisliga

vor 9 Min.

Ein Kantersieg, knappe Partien, ein zähes Derby: Das war die Kreisliga

Plus Rinnenthal feierte einen Kantersieg gegen Rennertshofen. Der TSV Dasing und der TSV Friedberg trennen sich 1:1. FC Affing rückt Tabellenführer BC Aichach auf die Pelle.

Ein zähes Derby, ein Kantersieg in Rinnenthal und knappe Partien: In der Kreisliga Ost trennten sich Dasing und Friedberg mit 1:1. Auch Spitzenreiter BC Aichach büßt zwei Zähler ein. Verfolger Affing gewinnt dagegen in Petersdorf.

Dasing – TSV Friedberg 1:1 Keinen Sieger gab es im Derby zwischen dem TSV Dasing und dem TSV Friedberg . Nach packenden neunzig Spielminuten trennten sich der Tabellenletzte und der Neunte der Kreisliga mit 1:1. „Wir haben es vor dem Wechsel versäumt, einen weiteren Treffer nachzulegen“, resümierte Friedbergs Coach Rene Kunkel die Partie. Seine Elf ging durch einen Foulelfmeter von Philipp Boser nach einer Viertelstunde in Führung. Die Dasinger hatten die Situation fast bereinigt, als der Ball in den Strafraum zurückprallte und dann Nevzat Yildiz die Einladung von Lukas Bittner dankend annahm und über dessen Oberschenkel zu Fall kam.

Der TSV Dasing und der TSV Friedberg (schwarze Trikots) rangen vergebens um den Sieg und gingen mit einem Unentschieden von 1:1 vom Platz. Foto: Reinhold Rummel Foto: Reinhold Rummel





Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen