Unfall nach Vorfahrtfehler: Auto prallt in Griesbeckerzell gegen Verteilerkasten

Ein 66-Jähriger übersieht einen Opel auf der Burgstraße in Griesbeckerzell. Beim Zusammenstoß gibt es einen Verletzten und hohen Schaden.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden ereignete sich am Dienstagabend zwischen Griesbeckerzell und Hiesling ( Aichach). Dabei erlitt ein 41-Jähriger leichte Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 18.15 Uhr, als der 41-Jährige mit seinem Opel auf der Burgstraße in Griesbeckerzell in Richtung Hiesling unterwegs war. Auf Höhe von Knottenried bog zeitgleich ein 66-jähriger Autofahrer in die Burgstraße ein und übersah dabei den von links kommenden Opel. Es kam zum Zusammenstoß.

Beide Autos und der Verteilerkasten werden erheblich beschädigt

Aufgrund des Aufpralls kam der vorfahrtsberechtigte Opel von der Straße ab und stieß gegen einen Verteilerkasten für Telekommunikation. Während der Unfallverursacher die Kollision unverletzt überstand, musste der 41-Jährige vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Autos und am Verteilerkasten entstand erheblicher Sachschaden. Dieser beläuft sich laut ersten Schätzungen auf über 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Griesbeckerzell sicherte den beschädigten Verteilerkasten bis zum Eintreffen eines Technikers ab. (AZ)