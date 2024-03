Handball

18:12 Uhr

Junger Keeper rettet Aichacher Handballern den Sieg

Plus Peter Bachmann erweist sich als starker Tormann beim 28:21 des TSV Aichach in Königsbrunn. Die Aichacher Handballerinnen kassieren die höchste Saisonniederlage.

Von Johann Eibl

Immer deutlicher zeichnet sich nun ab, dass die Handballer des TSV Aichach die Saison 2023/24 in der Bezirksoberliga auf dem dritten Rang beenden werden. Nach dem 28:21-Sieg in Königsbrunn nehmen sie diesen Platz ein, daran dürfte sich in der Schlussphase der Runde nicht mehr viel ändern. Die Frauen gehören in der Landesliga ebenfalls zur Spitzengruppe, sie bezogen in Germering aber eine 22:36-Niederlage. So deutlich verloren sie in dieser Aufstiegssaison noch nie.

Frauen In der Realschule in Germering war schon nach wenigen Minuten weitgehend klar, in welche Richtung die Reise gehen würde. Der Sportclub lag schnell mit 7:2 Toren vorne, sodass die Gäste das erste Time-Out beantragten. Doch diese einminütige Unterbrechung verfehlte ihre Wirkung, zur Pause war die Partie bei einem Stand von 19:8 eigentlich bereits gelaufen. Lina Mahl war zwar mit dabei, doch an einen Einsatz war aufgrund einer gebrochenen Nase nicht zu denken. Außerdem fehlte kurzfristig auch Lina Schrempel krankheitsbedingt. Ohne diese beiden routinierten Kräfte waren die Gäste merklich geschwächt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen