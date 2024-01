Handball

vor 7 Min.

Keine Gnade: Aichacher Handballer schießen Kissing im Derby ab

Plus Die Handballer des TSV Aichach feiern den höchsten Sieg seit rund zwei Jahren. Die Aichacher Frauen kassieren dagegen eine Niederlage.

Von Johann Eibl

Bei Handballspielen wird nicht selten Spannung groß geschrieben. Wie eng es da oft zugehen kann, das war bei der EM in den vergangenen Tagen wiederholt zu sehen. Die Männer des TSV Aichach ließen sich davon aber nicht beeindrucken. Sie setzten sich in der Bezirksoberliga beim Kissinger SC mit 36:14 durch; einen Sieg mit solche einem Toreplus hatten sie letztmalig vor knapp zwei Jahren gegen den TSV Meitingen mit einem 47:25 geschafft. Weitaus weniger spektakulär ging es bei den Frauen zu, die in der Landesliga beim MTV Pfaffenhofen mit 28:34 Toren unterlagen. Diese Niederlage war nicht zuletzt auf personelle Engpässe zurückzuführen.

Frauen Marleen Bscheider war privat verhindert und Iva Vlahinic befindet sich gerade im Prüfungsstress. Es kam aber noch schlimmer für das TSV-Team. Nicht einmal eine Minute war gespielt, als Magdalena Rappel verletzt ausscheiden musste. Damit waren die Gäste auf den Außenpositionen nur noch dünn besetzt. Davon profitierten die Handballerinnen aus Pfaffenhofen, die zur Pause bereits komfortabel mit 21:11 vorne lagen. Das war nicht zuletzt ein Verdienst von Torfrau Johanna Dirmaier und von Julia Brandstädter mit ihren 16 Toren; dabei verwandelte sie alle acht Siebenmeter, die den Gastgeberinnen zugesprochen worden waren.

