Walther rettet Aichach: Torhüter pariert Siebenmeter in letzter Sekunde

Plus Torhüter Stefan Walther sorgt mit einem gehaltenen Siebenmeter für das 29:29 der Handballer des TSV Aichach. Am Dienstag geht es bereits weiter.

Von Johann Eibl

Premieren werden in der Musik oder im Theater nicht selten zu glanzvollen Angelegenheiten. Davon konnte beim ersten Unentschieden der Aichacher Handballer in dieser Saison der Bezirksoberliga keine Rede sein. Viele Aktionen verliefen im Heimspiel gegen die SG Augsburg/ Gersthofen ungestüm und unüberlegt. Am Ende konnten die Hausherren froh sein, dass sie mit einem 29:29 wenigstens einen Teilerfolg erzielten.

Die 60 Minuten waren bereits abgelaufen, als die Gäste per Siebenmeter den Siegtreffer hätten markieren können. Doch Torhüter Stefan Walther wehrte den Ball mit dem rechten Bein ab, die Kugel flog weit ins Aus. Damit war Markus Walter, der sicherste Siebenmeterschütze der BOL, gescheitert. "Tolles Gefühl", zeigte sich Walther stolz über diesen Reflex. Der Aichacher Keeper hatte bereits das erste Duell mit diesem Werfer für sich entschieden: "Ich hatte schon das Gefühl, ich kann das wieder."

