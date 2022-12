Jahresrückblick 2022

12:02 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in Aichach bricht im Januar ein Feuer aus

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am St.-Helena-Weg in Aichach entsteht im Januar ein Feuer.

Plus Im Januar 2022 bewegt die Menschen im Wittelsbacher Land ein Brand, die Beerdigung eines beliebten Bürgermeisters, der Abriss eines Kult-Biergartens und Corona.

Von Evelin Grauer

Ein erneuter Corona-Ausbruch am Friedberger Krankenhaus, ein völlig überlastetes Gesundheitsamt in Aichach und ein neuer Höchststand bei der Sieben-Tage-Inzidenz sind die bestimmenden Themen im Januar 2022. Doch auch die Beerdigung des plötzlich verstorbenen Schiltberger Bürgermeisters Fabian Streit, ein großer Brand in Aichach und der Abriss des beliebten Biergartens Orient-Express bewegen die Menschen im Wittelsbacher Land.

