Die Probleme der Landwirte liegen nicht allein an der Ampel-Regierung

Plus Die bundesweiten Bauern-Proteste ebben langsam ab. Was bleibt, sind vor allem im Wittelsbacher Land friedliche Bilder – und dennoch ein fader Beigeschmack.

Man beißt nicht die Hand, die einen füttert. Das haben die deutschen Landwirtinnen und Landwirte im ganzen Land die Bundesregierung spüren lassen, so auch im Landkreis Aichach-Friedberg. 1500 Demonstrierende – neben Landwirten auch Spediteure und Handwerker – waren dort am Montag in 800 Fahrzeugen unterwegs und haben – anders als andernorts – friedlich protestiert. Zwischen Friedberg und Derching wurde für Freitagabend zudem noch ein Mahnfeuer mit bis zu 150 Teilnehmenden angekündigt. Alles gut also? Nicht ganz.

Ja, den Landwirten wurden im Zuge der Entlastung des Bundeshaushalts eigene Subventionskürzungen vor den Latz geknallt, etwa beim Agrardiesel oder der Kfz-Steuer. Die wurden im Zuge der Bauernproteste dann teilweise wieder zurückgenommen oder entschärft. Ziel erreicht.

