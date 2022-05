Betrunken am Vatertag: Polizei zieht Autofahrer und Radler aus dem Verkehr

Die Polizei hat am Vatertag in Kühbach und Aichach mehrere alkoholisierte Autofahrer und Radler aus dem Verkehr gezogen. Zwei Betrunkene wurden bei Unfällen verletzt.

Feucht-fröhlich ging es mancherorts am Vatertag zu. In und um Kühbach, wo das Brauereifest stattfand, aber auch in Aichach waren nach Polizeiangaben eine ganze Reihe von Autofahrerinnen und Radlern alkoholisiert unterwegs. Zwei Radlern wurde das zum Verhängnis.

Gegen 20.20 Uhr kontrollieren Einsatzkräfte einen 66-jährigen Autofahrer im Ortsbereich Kühbach. Wie die Polizei mitteilte, ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von über 0,9 Promille. Nur gut zwei Stunden später, gegen 22.40 Uhr, bemerkten Beamte Alkoholgeruch bei einer 27-jährigen Autofahrerin in Kühbach. Sie wies nach Polizeiangaben eine Atemalkoholkonzentration von über 0,8 Promille auf. Um kurz vor Mitternacht kontrollierten Einsatzkräfte eine 33-jährige Autofahrerin im Ortsbereich. Ein Atemalkoholtest ergab der Polizei zufolge einen Wert von einem Promille. Alle Betroffenen erwartet ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Betrunkener radelt nachts ohne Licht auf Kühbacher Ortsumfahrung

Ein betrunkener Radler sorgte für einen Unfall auf der AIC6. Der 40-Jährige war nach Polizeiangaben um kurz nach 23 Uhr mit seinem unbeleuchteten Fahrrad auf der Ortsumfahrung zwischen der Daimlerstraße und der B300 unterwegs. Ein nachfolgender 37-jähriger Autofahrer erkannte ihn zu spät und erfasste ihn trotz eines Ausweichmanövers mit dem Außenspiegel seines Audis.

Der Radler stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Radler laut Polizei einen Wert von über 1,6 Promille. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Radler stürzt in Aichach mit 1,1 Promille und verletzt sich schwer

Auch bei einem weiteren Radunfall, der gegen 21.20 Uhr in Aichach geschah, war Alkohol im Spiel. Dabei stürzte ein 43-jähriger Radler ohne Fremdeinwirkung auf der Straße "Am Finkenschlag". Er zog sich eine erhebliche Schulterverletzung zu. Der Rettungsdienst brachte auch ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten der Polizei zufolge deutlichen Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Alkohol der Grund für den Sturz. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (nsi)