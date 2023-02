Kühbach/München

vor 45 Min.

Diese Kühbacherin gehört zur Weltspitze der Quantenphysik

Monika Aidelsburger stammt aus Kühbach, lebt und arbeitet aber in München. Die 35-Jährige ist Professorin für künstliche Quantenmaterie an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU).

Plus Monika Aidelsburger ist eine Koryphäe in der Quantenphysik. Auf ihrem Weg dorthin halfen ihr unter anderem Durchhaltevermögen und eine hohe Frustrationstoleranz.

Von Lara Voelter Artikel anhören Shape

In der Oberstufe hatte sich Monika Aidelsburger, 35, aus Kühbach zunächst nicht zugetraut, das Fach Physik als Leistungskurs zu wählen ­– heute zählen Fachleute sie zur Weltspitze der Quantenphysik. Interesse sei damals zwar schon dagewesen, aber auch die Frage: Schaffe ich das? Auf dem Aichacher Deutschherren-Gymnasium belegte sie ursprünglich den sprachlichen Zweig. Es hieß, Physik sei schwierig. Das ließ sie zweifeln: Wird das Hintergrundwissen reichen? Die Zweifel dürften längst beseitigt sein. Seit 2019 ist sie Professorin für künstliche Quantenmaterie an der Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. Neben dem Aichacher Kulturförderpreis, der 2022 zum ersten Mal auch an die Wissenschaft verliehen wurde, hat sie weitere renommierte Auszeichnungen erhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen