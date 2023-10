Die 3000. Ehrenamtskarte in Aichach-Friedberg geht an Thomas Herb

Der Kreis Aichach-Friedberg gibt einen Empfang für Menschen, die sich in ihrer Freizeit engagieren. 99 Ehrenamtsinhaber kommen ins Kreisgut. Ein weiterer kommt an dem Abend dazu.

Das "Miteinander" funktioniert gut im Wittelsbacher Land. Einem Teil der Menschen, die sich in ihrer Freizeit dafür einbringen, wird vom Landkreis jedes Jahr ein feierlicher, unterhaltsamer Abend bereitet. Beim ersten Empfang nach der Corona-Pandemie waren auf Einladung des Landrats am Donnerstag 99 Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte ins Kreuzgratgewölbe des Kreisguts in Aichach gekommen. Die Plätze waren von der Freiwilligenagentur unter den mehr als 3000 Landkreisbürgern mit Ehrenamtskarte verlost worden.

Landrat Klaus Metzger würdigte deren Engagement und dankte ausdrücklich dafür. „Sie, liebe Ehrenamtliche, bereichern unser Gemeinwesen und führen uns vor Augen, was eine aufgeschlossene und einsatzfreudige Bürgergesellschaft zu leisten vermag", sagte er. Eine Gesellschaft lebe vom Miteinander. Aktuell gelte das ganz besonders. Die Ehrenamtsinhaber seien Vorbilder, die möglicher´weise auch andere zu einem ehrenamtlichen Einsatz motivieren könnten. "Die großen Herausforderungen dieser Zeit können wir nicht alleine lösen", sagte Metzger. "Gerade in den Bereichen ,Menschen mit Behinderung' und ,Asyl' sind wir auf weitere helfende Hände angewiesen und freuen uns über jeden, der sich hier einbringt."

Aichacher Grubetfreude bekommen 1000 Euro

2011 hatte der Untergriesbacher Franz Achter die erste Bayerische Ehrenamtskarte im Landkreis erhalten. An diesem Abend wurde die 3000. symbolisch ausgegeben. Sie ging an den Ecknacher Thomas Herb. Er engagiert sich seit 1997 bei den Aichacher Grubetfreunden als Fachgruppenleiter Wintersport und ist Mitglied im Vereinsausschuss. Besonders liege ihm die Nachwuchsförderung uns Jugendarbeit am Herzen, war am Donnerstagabend zu hören. Besonders freuen konnte sich auch der Vorsitzende der Grubetfreunde, Thomas Kugler. Für das anstehende 100. Vereinsjubiläum gab es vom Landrat einen Gutschein in Höhe von 1000 Euro.

Eine Ehrenamtskarte bekommt, wer sich seit mindestens zwei Jahren freiwillig durchschnittlich fünf Stunden pro Woche oder bei Projektarbeiten mindestens 250 Stunden jährlich engagiert. Den größten Anteil an Ehrenamtskarteninhabern stellen im Wittelsbacher Land mit rund 60 Prozent die Blaulichtorganisationen. Etwa 25 Prozent engagieren sich im sozialen Bereich – beispielsweise für Jugend und Senioren und 16 Prozent im Sport. Dazu kommen Ehrenamtskarteninhaber in den Bereichen Bildung, Kirche, Umwelt und vielen weiteren.

Freiwilligenagentur vermittelt Ehrenämter

Im Kreisgut waren am Donnerstag Helfer aus der Hospizarbeit, Feuerwehr, Rettungsdienst, Pfarrgemeinde, Behindertenhilfe, Heimatkultur, Sport-, Schützen- und Veteranenvereine sowie Flüchtlingsintegration vertreten. Sie repräsentierten die ganze Vielfalt ehrenamtlichen Engagements im Wittelsbacher Land. Der Landrat warb um weiteres Engagement im Ehrenamt und verwies auf die Freiwilligenagentur, an die man sich bei jeglichen Fragen wenden kann.

Mundartdichterin Rosy Lutz hatte beim Landkreisempfang Aichach-Friedberg die Lacher auf ihrer Seite. Foto: Erich Echter

Serviert wurden bayerische Schmankerl aus dem Wittelsbacher Land. Ein Team aus dem Landratsamt übernahm den Service. Künstlerisch trugen Mundartdichterin Rosy Lutz aus Aichach, der Chor Cantabella aus Obergriesbach und Kristall-Magier Ruven Nagel, der hauptberuflich im Landratsamt tätig ist, sorgten für Unterhaltung. An dem Abend wurde außerdem eine Ballonfahrt mit zwei Personen mit dem Wittelsbacher-Land-Ballon verlost. Gewonnen hat sie Johann Müller-Zurlinden aus Mering.