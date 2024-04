Es ist nur eine Übung: Am Samstag "brennt's" auf dem Flughafen

Auf dem Flughafen Augsburg findet am Samstag eine Großübung unter realistischen Bedingungen statt. Die Verantwortlichen appellieren: "Bitte nicht die 112 anrufen".

Wer am Samstagvormittag unvorbereitet am Augsburger Flughafengelände vorbeikommt, der könnte beunruhigt sein: Denn es wird dort nach einem großen Unglücksszenario aussehen. Vom Flughafen wird Rauch aufsteigen, eine große Anzahl an Feuerwehr- und Rettungskräften wird im Einsatz sein. Doch es besteht kein Grund zur Sorge. Denn auf dem Flughafen findet nur eine Großübung statt.

Die Kreisbrandinspektion Aichach-Friedberg informiert aus gutem Grund im Vorfeld über die geplante Übung auf dem Flughafengelände, der zum Teil auf Augsburger, zum Teil auf Mühlhausener und damit Aichach-Friedberger Flur liegt. Bei der Übung sei davon auszugehen, dass die Vorgänge auf dem Airport mit einem Rauchsimulator und zahlreichen Einsatzfahrzeugen "gegebenenfalls als Vorfall auf dem Gelände des Flughafens fehlinterpretiert werden könnten".

Übung der Feuerwehren auf dem Augsburger Flughafen am Samstag

Die Verantwortlichen wollen zum einen verhindern, dass in der Bevölkerung Sorgen aufkommen, zum anderen aber auch, dass die Integrierte Leitstelle Augsburg (ILS) durch Notrufe unter der Nummer 112 überlastet wird. Die Kreisbrandinspektion betont deshalb: "Die Übung ist bei der ILS angemeldet und dort bekannt." Sie appelliert an die Menschen, deshalb nicht unter der 112 anzurufen.

Dominik Sauter, Kreisbrandmeister und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, ist sich sicher, dass die Übung auffallen wird. Zwar wissen die Einsatzkräfte noch keine exakten Details, schließlich sollen sie möglichst realistisch ihre Einsatzfähigkeit im möglichen Ernstfall unter Beweis stellen. Doch klar ist, dass "scharf geübt wird". Das bedeutet, dass ein möglichst realistisches Szenario zugrunde gelegt wird. Deshalb wird ein Rauchsimulator eingesetzt. Die Feuerwehren sind im Vorfeld lediglich ins Bild gesetzt. Laut Sauter wird es um die Evakuierung von Personen aus einem Flugzeug gehen.

Der Flughafen Augsburg muss regelmäßig eine Großübung abhalten. Federführend ist die Betriebsfeuerwehr. Bei einem ernsten Vorfall wäre diese aber zu klein. Dann müssten "unsere Feuerwehren in großer Anzahl" ausrücken, sagt Sauter und meint damit die Einsatzkräfte aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Am Samstag sind in erster Linie die, dem Flughafen am nächsten liegenden Feuerwehren aus Mühlhausen, Affing und Friedberg gefordert. (jca)

