Petersdorf

vor 48 Min.

Schulverband Willprechtszell muss an Rücklagen gehen

Plus Nach den großen Investitionen für die Sanierung der Grundschule muss der Verband der Kommunen Petersdorf, Aindling und Pöttmes auf Fördergelder warten.

Von Stefanie Brand

Bei der Schulverbandssitzung in Willprechtszell ( Petersdorf) ging es in weiten Teilen um die Finanzen des Schulverbands, wobei nicht alle Themen erfreulich waren. Noch im Sommer 2022 wurden gut 19.000 Euro fällig, wobei es sich um die Vorauszahlungsrate für den Verbesserungs- und Erneuerungsbeitrag zur Wasserversorgungseinrichtung der Gemeinde Petersdorf handelte. Diese außerplanmäßigen Kosten konnten durch eine Rücklagenentnahme ausgeglichen werden. In der Grundschule in Willprechtszell werden die Kinder aus der Gemeinde Petersdorf, sowie aus Ortsteilen der Marktgemeinden Aindling und Pöttmes unterrichtet.

