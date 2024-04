Autos landen nach Unfall in Pöttmeser Feld, die Fahrer im Krankenhaus

Am Sonntag will ein 53-Jähriger bei Pöttmes eine 29-Jährige überholen, die gerade zum Abbiegen ansetzt. Die beiden stoßen zusammen, gegen den Mann wird ermittelt.

Ein 53-jähriger Autofahrer ist am Sonntag auf dem Weg nach Pöttmes in das Auto einer 29-Jährigen gefahren. Um 9 Uhr morgens fuhren beide auf der Verbindungsstraße zwischen Inchenhofen und Pöttmes, als die 29-Jährige an der Kreuzung bei Sedlbrunn nach links abbiegen wollte. Laut Polizeibericht übersah das der 53-Jährige, der gerade im Begriff war, die Frau zu überholen.

Gegen Unfallverursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt

Die beiden prallten ineinander, die Autos schleuderten in ein angrenzendes Feld. Der 53-Jährige und die 29-Jährige verletzten sich bei dem Unfall und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Unfallverursacher wird deshalb nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von knapp 20.000 Euro. (AZ)