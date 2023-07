Pöttmes

vor 16 Min.

Pöttmes zeichnet beim Sommerempfang Ehrenamtliche aus

Plus Beim traditionellen Sommerempfang des Marktes zeichnet Bürgermeister Ketz viele Engagierte aus. Ein Verein fühlt sich aber unfair behandelt.

Von Inge von Wenczowksi Artikel anhören Shape

Menschen, die in einem Verein tätig sind oder sich anderweitig ehrenamtlich engagieren, investieren nicht nur viel Zeit, sondern riskieren manchmal gar ihr Leben für andere. Ohne ehrenamtliche Helfer gäbe es keine Feuerwehr in den Gemeinden und das soziale Leben wäre um einiges ärmer. Um den vielen ehrenamtlich tätigen Bürgern und Bürgerinnen Anerkennung und Dank zu zeigen, fand am Freitagabend der inzwischen traditionelle Sommerempfang des Marktes Pöttmes statt.

Politiker honorieren das Engagement der Pöttmeser

Trotz der hohen Temperaturen fanden sich viele Mitglieder ortsansässiger Vereine, sowie einige Ehrengäste, darunter die Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko ( CSU), Christina Haubrich ( Bündnis 90/Die Grünen) und Simone Strohmayr ( SPD) im Festsaal des Restaurants "Da Vinci e Michaela" ein. Bevor die Ehrenurkunden und ein kleines Präsent zur Anerkennung überreicht wurden, richteten die anwesenden Träger und Trägerinnen politischer Ämter einige Worte an die Gäste. Alle Redner waren sich einig, dass die Ehrenamtlichen einen großen Anteil am Aufrechterhalten des sozialen Zusammenlebens, sowie der Vielfalt in einer Gemeinde beitragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen