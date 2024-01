Aichach

Auto kracht in Supermarkt am Milchwerk: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Ein weißer Opel Astra krachte im Juli vergangenen Jahres in den Pfandrückgabebereich eines Supermarktes auf dem Milchwerk-Gelände in Aichach. Fahrer und Beifahrerin sowie ein Passant wurden verletzt.

Am Aichacher Milchwerk kracht im Juli 2023 ein Auto in einen Supermarkt. Zwei Insassen werden leicht, ein Fußgänger schwer verletzt. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage.

Auf dem Milchwerk-Gelände in Aichach ist es im Juli vergangenen Jahres zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Auto krachte mittags in den Eingangsbereich eines dortigen Supermarktes. Der Wagen schleifte einen Fußgänger aus Aichach mit. Der 68-Jährige wurde schwer verletzt. Nun hat die Staatsanwaltschaft Augsburg Anklage gegen den Autofahrer erhoben.

Wie das Amtsgericht Aichach auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, wirft die Staatsanwaltschaft dem inzwischen 70-jährigen Fahrer aus Augsburg fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung vor. Über die Zulassung der Anklage muss noch entschieden werden. Wird sie zugelassen, legt das Gericht im nächsten Schritt einen Prozesstermin fest. Die Verhandlung fände öffentlich statt. Dem Gericht zufolge wäre voraussichtlich mit einem Termin im März oder April zu rechnen.

