Rehlinger Gemeinderat sagt Nein zu Sicherheitswacht im Ort

Plus Im Rehlinger Gemeinderat geht es um die Frage, ob der Ort eine Sicherheitswacht benötigt und darum, welche Aufgaben sie zu erfüllen hätte. Am Ende steht ein klares Votum.

Braucht die Gemeinde Rehling eine Sicherheitswacht? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Rehlinger Gemeinderat am Donnerstagabend. Wie Bürgermeister Christoph Aidelsburger sein Gremium informierte, möchte die Polizeiinspektion Aichach mit den Kommunen des Landkreises in sogenannten Brennpunkten eine Sicherheitswacht installieren.