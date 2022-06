Reichersteiner wollen Stoppschild für "Sprungschanze" an Kreuzung

Plus Bei der Bürgerversammlung im Pöttmeser Ortsteil Reicherstein werden viele Themen angesprochen. Einige weisen auf Schäden an Straßen oder Gehweg hin.

Eine Kreuzung, die von manchen Autofahrern als Sprungschanze genutzt wird, Windräder oder der Radweg von Reicherstein nach Wiesenbach waren einige der Themen, die am Freitag bei der Bürgerversammlung in Reicherstein (Gemeinde Pöttmes) angesprochen worden waren. 25 Bürgerinnen und Bürger waren zur Versammlung gekommen, wie Bürgermeister Mirko Ketz auf Nachfrage mitteilte.