Beifahrer nach tödlichem Unfall bei Allenberg aus der U-Haft entlassen

In der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag ist eine junge Frau bei Allenberg (Schiltberg) bei einem Unfall getötet worden. Der Beifahrer wurde nun aus der U-Haft entlassen.

Von Marina Wagenpfeil

Die Ermittlungen nach dem tödlichen Unfall zwischen Allenberg und Höfarten (Gemeinde Schiltberg) am Osterwochenende sind zwar vorangeschritten, dauern aber weiter an. Wie die Staatsanwaltschaft Augsburg auf Nachfrage mitteilte, wurde der 28 Jahre alte Beifahrer am 24. Mai aus der Untersuchungshaft entlassen. Sein Bruder, der 29 Jahre alte Fahrer des Autos, sitzt dagegen weiterhin im Gefängnis.

