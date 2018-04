26.04.2018

2726 Mitglieder und 83 Übungsleiter Lokalsport

Abteilungen des TSV Aichach, größter Sportverein im nördlichen Kreis, ziehen Bilanz bei Versammlung

Bei der Jahreshauptversammlung des TSV Aichach zogen die Abteilungen Bilanz. Aktuell hat der Verein 2726 Mitglieder und 83 geprüfte Übungsleiter mit insgesamt 115 Lizenzen.

(aktuell 106 Mitglieder) Die Damen I belegten in der Bezirksliga Nord einen guten 4. Platz.

(573) Krankheitsbedingt ist es 2017 zu erheblichen Ausfällen gekommen. Martina Niesel beendete Ihre Tätigkeit beim Kindertanzen. Kathrin Lapperger hörte zum Jahresende auf. Annette Markowski gab die Leitung des Eltern-Kind-Turnens ab. Birgit Funk beendete Ihre Tätigkeit beim Geräteturnen. Im Gegenzug kam Marietta Merk als Ersatz für eine erkrankte Übungsleiterin. Auch das Eltern-Kind-Turnen hat mit Nicky Vogt wieder eine Übungsleiterin.

(272) Ralph Bergmeier wurde Zweiter der Stadtmeisterschaft. Bei der Kreismeisterschaft gewann Andi Rottmair den Titel.

(112). Bei der Kreismeisterschaft der Jugend in Meitingen konnte bei den C-Schülern im Doppel Annika Koppold und Tina Bscheider den zweiten Platz belegen, ebenso wie bei den A-Schülerinnen im Doppel. In der weiblichen Jugend gelang Alexandra Miesl und Daniela Fendt der erste Platz im Doppel und Alexandra Miesl der zweite Platz im Einzel. Bei der männlichen Jugend schafften es Daniel Konrad und Max Steffen auf den zweiten Platz und Daniel Konrad auch im Einzel auf den zweiten Platz. Lucas Held erhielt die Auszeichnung „Nachwuchssportler des Jahres“ vom TSV Aichach.

(306) Erstmals musste für alle Kindergruppen eine Aufnahme-Warteliste eingeführt werden – so groß ist derzeit der Andrang. Dies sei den neun lizenzierten Übungsleitern und fünf Übungsleiterhelfern zu verdanken. Nach 30 Jahren Amtszeit hat sich Otto Dwaliawili dazu entschieden, seinen Übungsleiterposten abzugeben. Benjamin Hasmüller hat seine Nachfolge angetreten. Die LG Aichach-Rehling konnte sich bei Bayerischen und Süddeutschen Meisterschaften fünf Podiumsplätze sichern. Darunter Fabian Schäffler als Bayerischer Jugendmeister und dritter der Bayerischen Meisterschaften über 400-Meter-Hürden. Marlene Zöttl erreichte einen hervorragenden Bayerischen Vizemeistertitel der Jugend über die 400-Meter-Hürden.

(58) Eine tolle Saison legte die erste Männermannschaft als Aufsteiger in der Bezirksliga Nord hin. Sie wurde Zweiter.

(119) Mikael Golling wurde zweifacher Bayerischer Meister (Freistil und Greco). Dawid Walecki erreichte zwei mal den dritten Platz bei der Bayerischen Meisterschaft. Auch Felix Boussad konnte den dritten Platz erreichen. Beim Wittelsbacher-Land-Turnier nahmen 338 zum Teil internationale Kämpfer teil. Höhepunkt bei den Ringern ist der Deutsche Meister-Titel für Mikael Golling.

(17) 2017 wurde die Anlage wieder in Ordnung gebracht. Aushängeschild Jonas Lindermair war auf 15 Wettbewerben für den TSV erfolgreich unterwegs. Auch wurde er im Oktober 2017 in das Freestyle BMX Team Olympia für Tokio 2020 aufgenommen. Jonas Lindermair wurde zum Sportler des Jahres gewählt.

(108) Die erste Mannschaft belegt derzeit einen hervorragenden zweiten Platz in der Bezirksliga Nord. Es wurde eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Herbertshofen beschlossen, was sich für alle positiv auswirkte. Die U13 Schülermannschaft spielt wieder in der Bezirksoberliga, der höchsten Spielklasse Schwabens.

(74) Erstmals in der Abteilungsgeschichte konnte ein zweites Herrenteam zum Ligabetrieb in der Bezirksklasse Nord gemeldet werden. Neben der Herrenmannschaft in der Bezirksliga Schwaben und der U18 in der Bezirksliga Nord.

(78) Zwei Mitglieder machen die Trainer-Ausbildung.

(430) Die männliche A-Jugend gewann die Meisterschaft in der Bezirksoberliga Süd-West. Die männliche B-Jugend wurde Bezirksliga-Zweiter. Die Frauen steigen aus der Landesliga ab.

(43), Bei der Herbstwanderung waren 23 Mitglieder dabei.

(94) 2017 konnten 21 Kandidaten bei der Kyo-Prüfung eine Gürtelfarbe erreichen.

(66) Utkan Ünal (U10 bis 28 Kilo) belegte bei der Bayerischen Meisterschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Zwei Gurtprüfungen wurden erfolgreich abgehalten.

(77) Boxen wird auch bei Frauen immer beliebter. Demnächst soll es auch eine Fitness Boxen Gruppe Ü30 speziell für Frauen geben. Carolina Odenbach hat sich bei der Bayerischen Meisterschaft in Straubing den ersten Platz gesichert und somit den Titel der Bayerischen Meisterin 2017 erkämpft. Zusammen mit Violetta Odenbach konnte sie auch 2018 bei der Bayerischen Meisterschaft immerhin den zweiten Platz erreichen.

(17) Um neue Mitglieder zu erreichen, veranstaltet die Abteilung einen dreitägigen Grundlehrgang an Pfingsten in und um Aichach herum für alle Interessierten ab sechs Jahren. Die Ausrüstung kann geliehen werden. Anmeldungen sind ab sofort möglich. (lice)

