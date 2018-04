16:32 Uhr

Adelzhausen erreicht das rettende Ufer Lokalsport

BCA feiert mit einem 2:1 in Ehekirchen den ersten Sieg in diesem Jahr.

Einen enorm wichtigen 2:1-Erfolg feierte der BC Adelzhausen in der Bezirksliga Nord. Im Derby beim FC Ehekirchen gab es für das Team von Spielertrainer Peter Eggle einen knappen 2:1-Erfolg. Für den BCA war es im sechsten Spiel im Jahr 2018 der erste „Dreier“, der wohl gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt sein sollte, denn mit 35 Punkten hat die Elf vom Römerweg nun elf Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzte sich Christoph Mahl in der 17. Minute auf der linken Seite durch. Seine Flanke köpfte Michael Leicht zur Gästeführung ein. Erneut landete bei den Gästen ein Querpass bei Christoph Mahl, der schließlich zum 2:0 traf.

Danach wachte das Heimteam auf und erspielte sich die ersten guten Möglichkeiten. Zunächst schoss Simon Schmaus aus zehn Metern am kurzen Eck vorbei. Danach hatte er Pech bei einem Freistoß, bei dem nur noch der Pfosten dem Gast aus Adelzhausen helfen konnte. Kurz vor dem Pausentee setzte Fabian Scharbatke noch einen Schuss am langen Eck vorbei.

Nach Wiederbeginn schoss der ehemalige Pöttmeser Kushtrim Gabrica für den ehemaligen Landesligisten zunächst freistehend aus 16 Metern knapp über den Querbalken. Danach machte es Simon Schröttle besser. Er versenkte einen von Maximilian Schmidt herausgeholten Foulelfmeter und verkürzte auf 1:2.

In der Folge drückte Ehekirchen auf den Ausgleich. Die beste Gelegenheit vergab dabei Robert Zisler alleine vor dem Kasten von Torhüter Michael Fottner, nachdem er von Simon Schmaus und Fabian Scharbatke schön freigespielt worden war.

Die letzte Chance in dieser Begegnung verpasste Ehekirchens Spielführer Simon Schmaus. Er zog von der linken Seite aus in den Adelzhausener Strafraum. Sein Schuss landete jedoch nur am Außennetz. (AN)

BC Adelzhausen Fottner, Götz, Stöttner, Lichtenstern (89. Miesl), Grimmer, Schuch, Asam, Leicht (83. Müller), Albustin, Dumbs, Mahl (90. + 1 Kügle).

Tore 0:1 Leicht (16.), 0:2 Mahl (27.), 1:2 Schröttle (Foulelfmeter/53.) Schiedsrichter Reus (Reichenberg) Zuschauer 170.

