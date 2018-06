17:12 Uhr

Affinger Duo führt Fupa-Elf an Lokalsport

Doppelpacker Florian Hirsch schießt FCA II zum Klassenerhalt.

Jede Woche können die Fans unter www.fupa-schwaben.net, dem Portal für Amateurfußball unserer Zeitung, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die Fupa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Liga. Die Top-Elf ist also ein Stimmungsbarometer dafür, welche Spieler am meisten überzeugt haben. Auch am abschließenden Spieltag der Saison haben die Fupaner wieder fleißig abgestimmt.

Angeführt wird die Top-Elf von einem Duo des FC Affing II. Matchwinner beim wichtigen 3:1-Erfolg beim TSV Sielenbach war Florian Hirsch. Der 26-Jährige erzielte die 1:0-Führung und machte mit seinem zweiten Tor zum 3:1 den Deckel auf den Klassenerhalt in der Kreisklasse Aichach endgültig drauf. Ebenso überzeugte Teamkollege Elias Stockinger. Der Abwehrspieler sicherte den Erfolg ab. Auch Gebenhofens Philipp Bachmeir schaffte den Sprung unter die Spieltagsbesten. Der Stürmer erzielte beim 1:0-Erfolg gegen den TSV Pasing das goldene Tor zum 1:0-Erfolg und sorgte somit für die Revanche für die 0:9-Hinspielpleite.

Einen Treffer erzielte auch Benjamin Mertl vom Neuburger A- Klassisten SV Baar. Doch auch der 22-Jährige konnte die 1:4-Pleite gegen den FC Zell-Bruck nicht verhindern. In der A-Klasse Aichach hat sich Mauerbachs Torhüter Marko Mikschl Bestnoten verdient. Beim Spitzenreiter und Meister SV Wulfertshausen hielt er seinen Kasten sauber und machte so den Titelkampf nochmals spannend. Am Ende hieß es 0:0, und der SVW holte den Titel. Trotz der 0:2-Niederlage gegen den FC Tandern schaffte Laimerings Philipp Lehner den Sprung in die Top-Elf. Immerhin einen Punkt zum Abschluss holte Schlusslicht und Absteiger Türkspor Aichach beim 1:1 beim SV Hammerschmiede II. Den Treffer für die Paarstädter erzielte der scheidende Spielertrainer Serdar Can. (sry-)

