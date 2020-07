vor 55 Min.

Aichacher Handballer setzen die Suche nach einem Trainer aus

Weil es in der Corona-Krise schwer ist, einen geeigneten Coach von auswärts zu gewinnen, setzen die Aichacher Handballer auf eine Zwischenlösung. Wie die aussieht.

Von Johann Eibl

Die Suche nach einem Nachfolger für Manfred Szierbeck als Trainer der Handballer im TSV Aichach ist nach wie vor nicht abgeschlossen. Zu diesem Thema äußert sich Tini Wonnenberg als Abteilungsleiterin: „Es ist schwierig, in der jetzigen Situation von auswärts einen geeigneten Mann zu gewinnen. Wir werden erst nach einer internen Lösung suchen. Die Herren organisieren sich erstmal selbst.“

Das heißt konkret: Thomas Bauer wird sich in nächster Zeit um den athletischen Teil kümmern und Olli Huber, der ebenfalls seit Jahren zu den Stammspielern zählt, wird für die Fitness zuständig sein. Die Suche nach einem Trainer, der aktuell nicht dem TSV Aichach angehört, wurde vorerst gestoppt.

Corona hat Terminplan verschoben

Bereits im Frühjahr hatte Manfred Szierbeck klargestellt, mit der Saison 2019/20 werde seine Tätigkeit enden. Dass noch immer offen ist, wer nun für die Herren 1 verantwortlich zeichnen wird, liegt nicht zuletzt auch an Corona. Üblicherweise startet die neue Runde in etwa am 20. September. Auf Grund der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen wird sich dieser Termin 2020 voraussichtlich nach hinten verschieben. Wie Tini Wonnenberg mitteilt, werden die Frauen nach der Rückkehr in die Landesliga wohl Anfang Oktober in die Punkterunde starten, die Männer werden wohl eine Woche später loslegen.

