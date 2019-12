16:09 Uhr

Alles zur Landkreismeisterschaft in Dasing

Kaan Ayyildiz (am Ball) und der TSV Dasing gehören beim Finale der Landkreismeisterschaft in der heimischen Turnhalle zu den Favoriten. Im Vorjahr landete das Team von Trainer Jürgen Schmid auf Platz zwei hinter der TG Viktoria Augsburg.

Beim Finale der Landkreismeisterschaft kämpfen acht Teams um den Titel. Warum der FC Affing kein festes Ziel ins Auge fasst und wer zu den Favoriten zählt.

Von Reinhold Rummel

Am Samstag dreht sich in der Dasinger Schulsporthalle einmal mehr alles um den beliebten Fußball. Die Sportfreunde Friedberg, TJKV Augsburg, FC Alba Augsburg, FC Stätzling, FC Affing und der FSV Inningen sicherten sich in drei Vorrundenturnieren die Fahrkarten für die Finalrunde. Das Achterfeld komplettieren Titelverteidiger TG Viktoria Augsburg und Hausherr TSV Dasing, der das dritte Vorrundenturnier trotz der bereits feststehenden Qualifikation für sich entscheiden konnte.

Im Finale bezwangen die Dasinger den FC Stätzling. Spielleiter Günther Behr freut sich bereits auf die Finalrunde, „denn das Vorrundenturnier hat bereits gezeigt, dass die teilnehmenden Vereine mit viel Spaß die Spiele bestreiten.“ Zudem ist der Turnierleiter auch gespannt, „ob es noch zu einer Steigerung kommen wird, denn das Quali-Turnier vor einer Woche war schon ausgezeichnet bestückt.“ Behr zählt deshalb Hausherrn TSV Dasing, FC Stätzling und den FC Affing zum erweiterten Favoritenkreis. „Alle drei haben gezeigt, dass sie wieder ein Wort bei der Titelvergabe mitreden können.“ Ebenso ist er auf das Auftreten der Sportfreunde Friedberg gespannt. „Die haben bei ihrem Vorrundenturnier für große Furore gesorgt und an die früheren starken Hallenauftritte angeknüpft.“ Auch Bezirksligist TG Viktoria Augsburg will als Titelverteidiger vorne dabei sein. Behr: „Neben der Titelvergabe steht auch die Qualifikation für die Schwäbische auf dem Programm.“ Die vier Mannschaften, die sich für die Halbfinals qualifizieren, werden am Montag, 6. Januar, in der Friedberger Sporthalle um die Fahrkarten für die Schwäbische Endrunde mit gegen die Vertreter aus dem Landkreis Augsburg kämpfen.

Dasing trifft in Gruppe A auf Stätzling

In Gruppe A bekommt es der TSV Dasing unter anderem mit dem FC Stätzling zu tun. Der Gastgeber gehört wie in den vergangenen Jahren zu den Favoriten. 2018 reichte es zum Einzug ins Endspiel, in dem man der TG Viktoria Augsburg unterlag. TSV-Coach Jürgen Schmid nennt die Ziele: „Wir wollen uns wieder gut präsentieren und schauen dann, was am Ende des Tages dabei rauskommt.“ Vor allem hofft der Dasinger Coach, „dass wir von Verletzungen verschont bleiben.“

Anel Jusufovic (am Ball gegen den VfL Ecknach) wird dem FC Affing beim Finale in Dasing fehlen. Bild: Reinhold Rummel

Affings Spielertrainer wieder dabei

Das sieht auch Affings Spielertrainer Marc-Abdu Al-Jajeh so: „Wir wollen in erster Linie Spaß haben. Das ist das Wichtigste. Ein festes Ziel haben wir nicht, aber wir wollen natürlich möglichst an die Leistungen aus der Vorrunde anknüpfen.“ Da holte sich der FCA mit dem Sieg im Spiel um Platz drei das letzte verbliebene Finalticket. Al-Jajeh, der selbst nicht dabei war, sondern im Urlaub weilte, hat sich über die dortigen Leistungen informiert: „Spielerisch muss das ganz gut gewesen sein. Gegen Dasing kann man verlieren und Neunmeterschießen ist eine Glückssache“, so der 30-Jährige, der für Anel Jusufovic ins Team rückt. Im Tor wird diesmal Max Manhard für Noah Scherer stehen.

Als Trainer nimmt wie in der Vorrunde Robert Lindermeir auf der Bank Platz. Al-Jajeh: „Er hat seine Sache schon in der Vorrunde ganz gut gemacht. Wir werden uns abstimmen.“ Der frisch operierte Tobias Jorsch wird deshalb nur in der Zuschauerrolle sein. Der 29-Jährige wurde vor rund einer Woche am Sprunggelenk operiert und hofft, im März wieder ins Training einzusteigen. (mit sry-)

