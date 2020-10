vor 17 Min.

Bezirksligist Affing liefert gegen Günzburg erschreckende Leistung ab

Plus Nach dem 1:5-Heimdebakel gegen den FC Günzburg sind beim FC Affing die Alarmglocken nicht mehr zu überhören. Der Trainer beklagt eine „katastrophale Leistung“.

Von Johann Eibl

Sie träumten von einem versöhnlichen Jahresfinale, die Fußballer des FC Affing, nach Möglichkeit verbunden mit einem dreifachen Punktgewinn im Heimspiel der Bezirksliga Nord gegen den FC Günzburg. Die Realität freilich sah am Sonntag ganz anders aus. Das 1:5 gegen den Vorletzten der Tabelle lässt keinen Zweifel zu: Beim FCA läuten die Alarmglocken. Denn nicht allein das Resultat verdeutlicht die Misere, sondern auch die Spielweise und das frühe Aufstecken.

Dabei hatte die Partie ganz im Sinne der Gastgeber begonnen. Maximilian Schacherl nutzte ein Geschenk der Gästeabwehr zur Führung. Allein in dieser Szene wurde die Defensive des FCG dem schlechten Image gerecht, das ihr aufgrund der elf Gegentore in den letzten drei Partien zu schaffen machte. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß traf Christoph Wachs von der rechten Seite. Dieses war der erste Streich, der zweite folgte fünf Minuten später. Spielertrainer Christoph Bronnhuber war aus wenigen Metern erfolgreich. Das Unheil aus Affinger Sicht hatte längst seinen Lauf genommen. Mit einem Flachschuss aus 25 Metern erhöhte Maximilian Lamatsch. Weil der Affinger Spielertrainer Marc-Abdu Al-Jajeh lautstark eine Abseitsstellung reklamierte, wurde er verwarnt.

Ein Aufbäumen bleibt aus

1:3 zur Pause. Doch eine Reaktion zu Beginn der zweiten Hälfte blieb aus. Bronnhuber nutzte einen kapitalen Abwehrschnitzer zum vierten Treffer. Jetzt war allen Zuschauern, sicher auch den Gäste-Fans, die in großer Zahl gekommen waren, klar, dass der Sieg nur an die Gäste gehen konnte, die zuletzt dreimal verloren hatten. Drei Treffer aufzuholen, dazu ist die personell arg gebeutelte Affinger Mannschaft derzeit nicht in der Lage. Am Ende traf Lamatsch erneut. Spätestens jetzt stellt sich die Frage nach der individuellen Klasse. Es war ein Armutszeugnis, was an diesem sonnigen Oktobersonntag geboten wurde. Am Ende kam der Aufsteiger sogar noch zum fünften Treffer. Die Pleite für den FC Affing war perfekt.

Die Affinger Trainer grübeln

„Heute habe ich an meiner Mannschaft null Komma null auszusetzen“, betonte Gästecoach Christoph Bronnhuber: „Ich bin heute absolut zufrieden.“ Ganz andere Töne schlug sein Affinger Kollege Tobias Jorsch an: „Eine reine Katastrophe! Dass du dich so präsentierst, das ist eine Frechheit. Absolut keine geschlossene Mannschaftsleistung. Das funktioniert so nicht. Da haben viele noch nicht kapiert, um was es da geht.“ Dann dachte er gar über die Zukunft der beiden Affinger Spielertrainer nach: „Da muss man sich fragen, ob wir die Richtigen sind.“ Bis zum 1:0 hatte er gut leben können mit der Vorstellung seiner Schützlinge. „Alles, was danach passiert ist, das kann man gar nicht in Worte fassen. Die waren fußballerisch eine Klasse besser als wir.“ Eine Aussage, die tief blicken lässt. Jorsch zog einen Vergleich zu einem Bundesligisten, der sich ebenfalls in desolater Verfassung präsentiert: „Dieses Nichtaufbäumen, das erinnert mit an Schalke 04.“

So hat Affing gespielt

FC Affing Scherer, Tremmel (76. Steinherr), Dörr (60. Piller), von Peinen, Lipp, Reiter, Albrecht (46. Leicht), Buchner, Steger, Schacherl, Kronthaler. Tore 1:0 Schacherl (13.), 1:1 Wahl (18.), 1:2 Bronnhuber (23.), 1:3 Lamatsch (36.), 1:4 Bronnhuber (49.), 1:5 Lamatsch (82.) Schiedsrichter Osteried (Augsburg) Zuschauer 150.

