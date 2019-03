vor 25 Min.

Die Meister stehen so gut wie fest

Jonathan Rettig (links im Testspiel gegen den TSV Friedberg) und der TSV Dasing peilen den Aufstieg in die Kreisliga an.

In den unteren Klassen sind die Tabellenführer nun schwer zu verdrängen. Anders sieht es im Abstiegskampf aus

Auch in den unteren Klassen rollte am Wochenende der Ball wieder. Während die Meisterschaften großteils vergeben scheinen, ist insbesondere der Kampf um Platz zwei in fast allen Ligen äußerst spannend.

Kreisklasse Aichach

Die Meisterfrage dürfte geklärt sein, liegt der TSV Dasing doch bereits acht Punkte vor dem Tabellenzweiten SC Mühlried. Hinzu kommt, dass das Team von Trainer Jürgen Schmid erst zwei Punkte liegen ließ. 51 Treffer und neun Gegentore sind zudem ligaweit unerreicht. Ebenfalls eine starke Saison spielt der FC Gundelsdorf auf Rang drei. Der Rückstand auf Platz zwei beträgt nur einen Punkt und mit Felipe Lameira hat sich der FCG nochmals in der Winterpause verstärkt. Nicht mehr wirklich in den Kampf um die Aufstiegsrelegation eingreifen können der SC Oberbernbach und der TSV Inchenhofen auf Platz vier und fünf. Acht Punkte beträgt der Rückstand bereits. Das breite Mittelfeld führt der TSV Kühbach an, der in der vergangenen Spielzeit lange um den Klassenerhalt zittern musste. Unter dem neuen Trainerduo Christian Seidel/Daniel Ruisinger scheint aber Ruhe eingekehrt zu sein. 18 Punkte bedeuten einen Vorsprung von sechs Zählern auf die Abstiegsränge. Gleiches gilt für die punktgleiche DJK Stotzard. Die Gefahrenzone beginnt beim Tabellenzehnten, FC Affing II. Mit 16 Punkten beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge nur vier Zähler. Noch einen Zähler hinter der Bezirksliga-Reserve steht Lokalrivale DJK Gebenhofen. Ein fast schon gewohntes Bild gibt es am Tabellenende. Dort stehen wie im Vorjahr die Wanderfreunde Klingen. Allerdings beträgt der Rückstand der Elf von Spielertrainer Frank Lasnig auf das rettende Ufer nur vier Punkte. Und: Der Oldie, der am Saisonende in Klingen aufhört, ist wieder fit.

A-Klasse Aichach

Auch hier steht mit dem FC Tandern der Meister mehr oder weniger fest. Sieben Punkte Vorsprung hat das Team aus dem Landkreis Dachau bereits. Um Platz zwei streiten sich zwei Aufsteiger. Der SV Obergriesbach hat derzeit zwei Zähler mehr auf dem Konto als der TSV Aindling II. Im Vorjahr war das noch umgekehrt. Auf einem starken vierten Platz hat sich der FC Laimering-Rieden festgesetzt. Der Rückstand auf Platz beträgt aber auch schon acht Punkte. Das Team von Spielertrainer Thomas Nöbel hat es bislang als einzige Mannschaft geschafft gegen Primus Tandern zu punkten. Im grauen Mittelfeld stehen der TSV Hollenbach II, die SG Mauerbach und Absteiger TSV Sielenbach ebenso wie Aufsteiger TSV Dasing II. Die Abstiegszone beginnt beim tabellenelften VfL Ecknach II. Auch der TSV Pöttmes II muss noch nach hinten schauen.

B-Klasse Aichach/Neuburg

Absteiger TSV Schiltberg ist auf dem besten Wege den Ausrutscher B-Klasse schnellstens zu korrigieren. Mit 44 Punkten führte das Team des neuen Spielertrainers Dominik Bichler ungeschlagen die Tabelle an. In die A-Klasse wird dem TSV wohl der FC Igenhausen folgen. Das Team von Trainer Eugenio Paci hat neun Punkte Vorsprung auf Platz drei. (sry-)

Themen Folgen