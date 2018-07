vor 55 Min.

Ecknach sichert sich erneut den Pott Lokalsport

VfL gewinnt zum dritten Mal in Folge die Aichacher Stadtmeisterschaft. Türkspor kommt in Oberbernbach gehörig unter die Räder und hat auch noch Verletzungspech.

Von Johann Eibl

Im Aichacher Fußball gibt derzeit der VfL Ecknach den Ton an. Der Bezirksligist holte zum dritten Mal in Folge die Stadtmeisterschaft, wobei er alle vier Partien gewann und mit 23:0 Toren eine imposante Trefferbilanz aufwies. Beim Turnier in Oberbernbach belegte der BC Aichach Rang zwei, er musste sich im Endspiel den Ecknachern mit 0:4 geschlagen.

Während der Begegnungen kam wiederholt zum Ausdruck, dass die Teilnehmer mit Personalproblemen zu kämpfen hatten. Die einen mehr, die anderen weniger. Bemerkenswert im negativen Sinn war das Verhalten der Wanderfreunde Klingen, die am Samstag drei Niederlagen bezogen und danach erklärten, dass sie zum Platzierungsspiel am Sonntag nicht mehr erscheinen würden. Nicht mal bei der Siegerehrung war ein Wanderfreunde-Vertreter zu sehen. Auf diese Weise kam Türkspor Aichach zu einem spielfreien Sonntag. Allerdings geriet dieses Team am Samstag gehörig unter die Räder. Nach drei Niederlagen standen 0:25 Treffer zu Buche. So desaströs diese Bilanz sich auch lesen mag, ein anderer Aspekt fällt noch viel schwerer ins Gewicht. Calis Tolumay wurde zum großen Pechvogel dieser Veranstaltung. Bei ihm ist nicht allein ein Sprunggelenk gebrochen, zu allem Unglück zog er sich auch noch einen Bänderriss zu.

Platzierungsspiele Ecknach stellte nicht nur den Turniersieger, sondern war auch als einziger Verein gleich mit zwei Teams vertreten. Die zweite Garnitur des VfL belegte in der Endabrechnung Platz sechs. Der SC Oberbernbach landete auf Rang drei. „Dritter – das war mein Ziel für die Stadtmeisterschaft“, erklärte Spielertrainer Aydin Güner. „Wir waren mit Ecknach in einer Gruppe, wir haben uns gegen die gut verkauft.“ Sein Team musste mit einem besonderen Handicap fertig werden: Es stand kein etatmäßiger Keeper zur Verfügung, einer weilte in Urlaub, ein anderer war verletzt. Auch der SC Griesbeckerzell, der Vierter wurde, konnte keineswegs aus dem Vollen schöpfen. Nach der Niederlage im Spiel um Platz drei erklärte mit Philipp Sturm der Kapitän: „Am Anfang waren wir heute 13 Spieler, da waren vier angeschlagen. Zu neunt haben wir fertig gespielt.“ Was dem Vizemeister der Kreisliga Ost keineswegs gefällt, das ist die kurzfristige Entscheidung von Sergej Scheifel, der eine hervorragende Saison bei den Zellern spielte, sich dem Bezirksligaaufsteiger SC Altenmünster anzuschließen.

Stadtmeisterschaft: Ecknach schießt den BC Aichach ab

Endspiel Der VfL Ecknach gestaltete auch das abschließende Spiel in diesem Rahmen überlegen. Daniel Zakari erzielte Treffer Nummer eins, vor der Pause erhöhte Michael Eibel auf 2:0, als der die Kugel überlegt in die Maschen schob. Nach dem Wechsel der Seiten traf Johannes Grimm per Fernschuss und Christoph Jung sorgte bei ausgesprochen schwülem Wetter für das 4:0. Daniel Framberger, der neue Spielertrainer, meinte: „Unser Ziel war es, das Turnier zu gewinnen. Wir waren die höchste Mannschaft.“ Damit war für ihn klar, dass man diese Aufgabe mit dem nötigen Ernst angehen würde. Dann sprach Framberger eine Erkenntnis an, die ihm gerade auch für die Bezirksliga von großer Bedeutung ist: „Wir haben das Turnier ohne Gegentor gespielt. Das Wichtigste ist, dass man hinten sicher steht.“ Nun haben die Ecknacher drei Mal in Folge den Sieg davon getragen, das heißt: Sie dürfen den Pokal behalten und die Stadt muss fürs nächste Jahr einen neuen Pott beschaffen. BCA-Trainer Vladimir Manislavic war trotz der Finalniederlage zufrieden mit seinen Leuten: „Im Finale haben wir uns tapfer geschlagen. Wir waren ziemlich kaputt von gestern, da hatten wir 12, 13 Feldspieler. Da hat man gemerkt, dass die Frische fehlt. Teilweise haben wir gut Paroli geboten.“ Nach dem Turnier ist vor der Punktrunde. Als Erstes steigt der Turniersieger aus Ecknach wieder in den Spielbetrieb ein, und zwar am Freitag, 27. Juli.

Da der eigene Betreuer noch nicht bereit war, sprang dem Zeller Manuel Schweizer der gegnerische Betreuer zur Seite.

