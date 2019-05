vor 37 Min.

FuPa: Kunstschützen in der Top-Elf

Auch wenn Stotzards Kapitän Christian Braun gegen Gebenhofen nicht trifft, steht er in der FuPa-Elf der Woche.

Angeführt werden die Spieltagsbesten von Ecknacher Duo. Rehling stark vertreten

Jede Woche können die Fans unter www.fupa-schwaben.net, dem Portal für Amateurfußball unserer Zeitung, über die besten Spieler des Spieltags abstimmen. Die Akteure mit den meisten Stimmen schaffen dann den Sprung in die FuPa-Elf der Woche ihrer jeweiligen Liga.

Angeführt wird die Elf der Woche in der Bezirksliga Nord von einem Ecknacher Duo. Beim 4:0-Erfolg über die SSV Glött und dem damit verbundenem Klassenerhalt überzeugte einmal mehr Doppeltorschütze Michael Eibel, für den es bereits die fünfte Nominierung war. Auch Teamkollege Bashar Broo schaffte den Sprung in die Top-Elf. Ebenso wie Hollenbachs Simon Ruisinger, der mit dem TSV allerdings eine 1:2-Niederlage in Bubesheim hinnehmen musste.

Die Spieltags-Elf der Kreisliga Ost wird vom TSV Rehling angeführt. Gleich drei TSV-Akteure schafften den Sprung ins Topteam. Überragender Akteur beim 4:2-Erfolg gegen den TSV Pöttmes war Doppeltorschütze Kevin Seifert. Auch Kapitän Bernd Sauer sowie Masoud Mella Khalil überzeugten beim so wichtigen Sieg im Abstiegskampf. In dem befindet sich eine Klasse weiter unten auch die DJK Stotzard, die beim 1:0-Erfolg in Gebenhofen einen Befreiungsschlag feiern durfte. Sieggarant war Co-Trainer Hakan Nurten, der das goldene Tor erzielte. Ebenso überzeugte Kapitän Christian Braun. Komplettiert wird die Elf von Kühbachs Spielertrainer Christian Seidel und den Inchenhofener Abwehrspielern Manuel Schrittenlocher und Max-Josef Strobl.

In der A-Klasse Aichach schaffte Obergriesbachs Torjäger Sebastian Kinzel bereits zum 16. Mal den Sprung unter die Spieltagsbesten. Begleitet wird er von Teamkollege Johannes Fischer, Stefan Dax und Michale Fischer (beide Hollenbach II), Martin Lechner und Torhüter Michael Kettner (beide Sielenbach), Stephan Anderl und Lukas Mangold (beide Mauerbach sowie Ecknachs Spielertrainer Andreas Maier und Laimerings Philipp Lehner. (sry-)

Themen Folgen