Fußball

vor 17 Min.

Dasing verliert trotz Aufholjagd

Plus Ein später Treffer kostet Dasing die Punkte. Mauerbach setzt seinen Höhenflug fort. Keinen Sieger gibt es im Derby zwischen Oberbernbach und Inchenhofen.

Auch in den unteren Ligen wurde unter der Woche gespielt. In der Kreisliga Ost unterlag der TSV Dasing trotz einer Aufholjagd kurz vor Schluss. Im Favoriten-Derby in der Kreisklasse Aichach gab es keinen Sieger. Obergriesbach schießt sich Frust von der Seele in der A-Klasse Ost. Schiltberg fährt in der Aichacher Staffel einen Kantersieg ein.

