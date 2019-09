16:29 Uhr

Gau Aichach: Rundenwettkampf ist gestartet

Der Rundenwettkampf bei den Schützen im Gau Aichach ist wieder gestartet. Die Luftgewehr- und Luftpistolenschützen sind zurück an den Schießständen. Am ersten Schießtag gab es schon so manche Überraschung.

Beim Auftakt des Rundenwettkampfes gibt es die eine oder andere Überraschung im Schützengau Aichach. Eine Sulzbacherin zeigt sich am treffsichersten zum Start.

Zum Auftakt der Rundenwettkämpfe im Schützengau Aichach gab es sowohl bei den Luft- als auch den Luftpistolenschützen einige Überraschungen. Aber auch so mancher Favorit unterstrich eindrucksvoll seine Titelambitionen.

Luftgewehr: Sulzbacherin Veronika Pfaffenzeller überragt

Nach dem verschlafenen Saisonstart im vergangenen Jahr zeigte sich Sulzbach 1 in der Gauoberliga A diesmal bereits schon in der ersten Runde hellwach und extrem stark und übernahm mit 1535 Ringen sogleich die Tabellenführung. Herausragend dabei das Ergebnis von Veronika Pfaffenzeller mit 393 Ringen. Nicht nur ihr Ergebnis, sondern die Mannschaftsleistungen aller Teams in der höchsten Klasse des Gaus waren in diesem Jahr herausragend. Immerhin wurden an diesem Wochenende mit 9091 Ringen ganze 59 Ringe mehr geschossen als zu Beginn des Vorjahres. Neben Sulzbach 1 konnten auch Oberbernbach 1 und Gallenbach 2 ihre Wettkämpfe deutlich gewinnen. In der Gauoberliga B1 hat Hollenbach 1 ein Zeichen gesetzt. Hier konnten Mauerbach 1 und Todtenweis 2 ebenfalls mit einem Sieg in die Saison starten. Als Bestschütze konnte sich Martin Happacher aus Hollenbach mit 389 Ringen auszeichnen. Wie im vergangenen Jahr kam Igenhausen 1 in der Gauoberliga B2 mit einem Sieg aus der Sommerpause. Diesmal zwar mit etwas weniger Ringen, dafür aber mit einer echten Verstärkung. Monika Greppmeir legte mit 383 Ringen einen tollen Saisonstart hin. Bestschütze in der Gruppe war aber Markus Hörmann aus Aichach mit 387 Ringen. Neben Aichach 1 konnte auch die zweite Mannschaft aus Sulzbach mit zwei Pluspunkten starten.

Die Sulzbacherin Veronika Pfaffenzeller zielte bei den Luftgewehrschützen am besten.

In der Gruppe 1 der Gauliga hat Rehling 2 direkt Ambitionen angemeldet. Nicht unberechtigt mit einem Ergebnis oberhalb der 1500 Ringe. Schiltberg 2 und Schönbach 2 starteten zwar hier auch mit einem Sieg, schossen aber gut 50 Ringe weniger. Angela Schlögl aus Rehling setzte sich mit 385 Ringen auf Platz eins der Bestenliste. Schiltberg 1 übernimmt die Tabellenführung in der Gruppe 2 mit immerhin 40 Ringen Differenz zum Tabellenzweiten aus Inchenhofen. Dahinter folgt Sulzbach 3. Hier ist aber auf jeden Fall auch mit Schönbach 3 zu rechnen, die zwar ihr Auftaktmatch verloren, aber immerhin das zweitbeste Ringergebnis dieser Gruppe erzielten. Bestschützin in dieser Gruppe war Anna-Lena Ott mit 388 Ringen. Tabellenführer der Gruppe 3 der Gauliga ist Eisingersdorf 3 mit nur einem Ring Vorsprung auf den Tabellenzweiten Haunswies 1. Bestschützin dieser Gruppe war Daniela Hofbauer aus Unterbernbach mit 379 Ringen. Die Sieger der ersten Runde in Gruppe 4 werden wahrscheinlich die Meisterschaft unter sich ausmachen. Die ersten Mannschaften aus Klingen, Inchenhofen und Walchshofen liegen nicht weit voneinander entfernt. Bestschütze war Anton Gutmann aus Inchenhofen mit 384 Ringen.

In der A-Klasse müssten jetzt eigentlich irgendwo die Mannschaften Hollenbach 4 und Oberwittelsbach 1 auftauchen. Diese schießen aber in der B-Klasse. Erwähnenswert aber, dass beide am ersten Wochenende ein besseres Ringergebnis erzielen konnten, als alle anderen Mannschaften in der A-Klasse. Bei den ersten Wettkämpfen der Gruppe 1 in der A-Klasse gab es nur Siege der Gastmannschaften. Topfavorit auf den Aufstieg in die Gauliga ist Willprechtszell 3 in der Gruppe zwei der A-Klasse. Erwähnenswert ist hier das Unentschieden zwischen den zweiten Mannschaften aus Zahling und Aichach. Beide schossen 1062 Ringe und mussten sich daher die Punkte teilen. Bestschütze war Helmut Braunmüller aus Willprechtszell mit 281 Ringen. Mit 274 Ringen schoss sich Bernhard Gribl in der Gruppe 3 der A-Klasse auf Platz eins und gleichzeitig sein Team aus Gallenbach an die Tabellenspitze. Mauerbach folgt knapp dahinter auf Rang 2. Der Tabellendritte aus Edenried hat schon etwas Abstand im Ringergebnis. Auch hier wird der Tabellenvierte aus Haunswies am Ende noch ein paar Worte mitreden, wenn es um den Aufstieg in die Gauliga geht. Mit zwei Ringen Differenz konnte sich Sainbach II gegen Oberbernbach durchsetzen und übernimmt damit die Tabellenführung in der Gruppe 4. Willprechtszell und Todtenweis folgen auf zwei und drei. Michael Zeitlmeir aus Sainbach erzielte mit 279 Ringen das beste Ergebnis. Auch Rehling 3 (aktuell in der C-Klasse) müsste vom Ringergebnis her irgendwo in der A-Klasse um den Aufstieg in die Gauliga kämpfen. Auch sie schossen mit 1070 Ringen ein besseres Ergebnis als ein großer Teil der A-Klasse.

Luftpistole: So lief der Auftakt

In der Gauliga ist Oberbernbach als Tabellenführer in die Saison gestartet. Gemeinsam mit Griesbeckerzell und Willprechtszell führen sie die Tabelle an. Thomas Stegmayer und Helmut Braunmüller setzten sich mit 365 Ringen auf Platz eins der Bestenliste. Sehr viel spektakulärer errang Walchshofen durch einen 1-Punkte-Sieg die Tabellenführung. Mit 1388 zu 1387 holte man ausgerechnet in Schönbach die ersten beiden Saisonpunkte und setzte sich damit auf Platz eins. Auf Platz zwei steht Oberwittelsbach vor Neukirchen. Auch hier setzten sich zwei Pistoleros mit 356 Ringen auf Platz eins der Bestenliste. Michael Bachmeir aus Schönbach und Jakob Ruf aus Oberwittelsbach erreichten beide 356 Ringe zum Saisonauftakt. In der B-Klasse schaffte Gallenbach den Sprung auf Platz eins der Tabelle vor Schiltberg und Todtenweis. Josef Dussmann aus Aichach schoss 355 Ringe und somit das beste Ringergebnis. (AN)

Themen folgen