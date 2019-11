vor 39 Min.

Herbstmeister BC Aichach macht Ansage

Häufig jubelten die Spieler des BC Aichach in der Vorrunde der Kreisliga Ost. In der Rückrunde ist der BCA der Gejagte und will seinen Spitzenplatz gegen die Konkurrenz verteidigen. Auf einen Ausrutscher des Tabellenführers hofft dagegen Lokalrivale SC Griesbeckerzell.

Zum Start der Rückrunde nimmt der Sportliche Leiter des BCA, Martin Brunner, das A-Wort in den Mund. Griesbeckerzell lauert auf Fehler der Topteams.

Von Daniel Flemm

Die Herbstmeisterschaft wird von Vereinsoffiziellen gerne als symbolisch abgetan – auf keinen Fall, so heißt es dann, sei der erste Platz im Winter ein Garant für eine erfolgreiche Rückrunde. Bei aller Vorsicht lohnt es sich für die Verantwortlichen des Herbstmeisters der Kreisliga Ost, den BC Aichach vielleicht, einen Blick ins Liga-Archiv zu werfen: Im vergangenen Jahr stand zur Weihnachtspause der TSV Friedberg ganz oben im Klassement und beendete die Saison auch auf dem ersten Platz.

Dieses Ziel gibt auch der Sportliche Leiter Martin Brunner mittlerweile offensiv aus, trotzdem bremst er die Euphorie. „Wir wollen in die Bezirksliga, keine Frage“, so Brunner. „Aber dazu müssen wir nicht nur Spiele gewinnen, sondern auch verletzungsfrei bleiben und die gute Trainingsbeteiligung hochhalten.“ Brunner weiß: Spätestens mit Rückrundenbeginn am Sonntag gegen den SC Mühlried (Anpfiff 14 Uhr) werden die Aichacher zum Gejagten, müssen den Vier-Punkte-Vorsprung aus der Hinrunde bewahren. „Dazu kommt, dass wir nicht nur Pöttmes als ersten Verfolger distanzieren müssen, sondern auch Petersdorf immer stärker wird“, so der Ex-Trainer. „Außerdem können wir auch mal einen Einbruch erleben.“ Nicht zuletzt deshalb will der Spitzenreiter gegen den forschen Aufsteiger mit drei Punkten in die Rückserie starten. Unabhängig vom Ergebnis am Wochenende: Der Fokus bei den Aichachern liegt auf dem sportlichen Erfolg der Mannschaft, Transfers sind nicht geplant. Brunner: „Wir machen da nichts.“

Griesbeckerzell: Hier liegt das Problem

Auch beim SC Griesbeckerzell sind keine Zukäufe im Winter geplant – nicht einmal für die zuletzt anfällige Defensive. Matthias Kefer, Spielertrainer des Tabellenfünften, erläutert seine Haltung: „Ich finde es im Winter schwierig, Neuzugänge zu integrieren. Das muss charakterlich dann schon sehr gut passen, wenn Spieler in ein bestehendes Gefüge reinkommen.“ Zudem nimmt Kefer seine Verteidiger in Schutz, obwohl in der aktuellen Saison lediglich zwei Spiele ohne Gegentor für die Zeller zu Buche stehen. „Es ist eher ein Problem im Umschaltspiel. Wir verlieren zu viele Bälle, sind zu langsam“, so der Coach. Die vielen Gegentreffer führen oft dazu, dass Griesbeckerzell Spiele nach eigentlich guter Leistung noch aus der Hand gibt.

So geschehen am vergangenen Wochenende gegen Thierhaupten. „Da dominieren wir eine gute Stunde lang komplett und bekommen dann nach eigenen Fehlern die Gegentore“, resümiert Kefer. „Solche Sachen haben uns in der Hinrunde sieben Punkte gekostet, und das stört die Mannschaft sehr.“ Bei aller Selbstkritik könnte der SCG mit einem guten Rückrundenstart schnell wieder zu den Spitzenplätzen aufschließen – auch, weil die anderen Teams ebenso wenig konstant spielen.

Zum Start der zweiten Saisonhälfte gegen Gerolsbach am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr) will Zell den Befreiungsschlag schaffen, nach Wo-chen mit unnötigen Niederlagen und Unentschieden. Dass der Gegner mit fünf Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz liegt, sieht Kefer aber nicht als Vorteil. „Ich mache die Gerolsbacher nicht vom Tabellenrang abhängig, halte sie für eine starke Mannschaft“, so der Mittelfeldspieler, der auch an deren kämpferischen Auftritt beim Zeller 4:2-Hinrundenerfolg erinnert. Bei allem Lob für den Gegner weiß aber auch Kefer: Gegen Teams wie Gerolsbach muss der SCG die Oberhand behalten, will er in der Rückrunde ein Wort um die vorderen Ränge mitreden. Schließlich sind es Mannschaften wie Griesbeckerzell, die bereit sein müssen, falls Herbstmeister Aichach einbricht.

