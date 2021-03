vor 37 Min.

Hoffman hört beim TSV Aindling II auf - Duo übernimmt

Magnus Hoffmann hört nach der Saison als Trainer des TSV Aindling II auf. Für ihn übernimmt ein junges Spielertrainer-Duo.

Einen Trainerwechsel gibt es zur kommenden Saison beim TSV Aindling II. Dann hört Magnus Hoffmann als Coach des A-Klassisten aus beruflichen Gründen auf, wie es auf der Internetseite des Vereins heißt. Die Vereinsführung wolle den 55-Jährigen aber im Verein halten – on welcher Funktion steh aber noch nicht fest. Hoffmann hatte das Traineramt erst vor etwas mehr als einem Jahr übernommen und war zuvor auch als Interimstrainer für die Erste eingesprungen. Auch für die Aindlinger U19 war der frühere Abwehrspieler schon verantwortlich.

Fabian Ettinger (rechts) ist einer der beiden neuen Spielertrainer beim TSV AindlingII. Bild: Wilhelm Baudrexl

Ettinger und Bauer übernehmen TSV Aindling II

In die neue Spielzeit geht die Aindlinger Bezirksliga-Reserve mit einem Spielertrainerduo. Vom Bezirksligisten VfL Ecknach kommt Fabian Ettinger. Der 29-Jährige war vor vielen Jahre schon einmal für den TSV Aindling II aktiv, ehe es ihn 2012 zum VfL Ecknach zog. Nach drei Spielzeiten beim TSV Rehling schloss sich der Abwehrspieler erneut dem VfL an und schaffte den Aufstieg in die Bezirksliga. In der aktuellen Spielzeit kommt Ettinger auf 21 Einsätze in Schwabens höchster Spielklasse. Nach der Saison tritt er seine erste Station als Coach an. Auch für Martin Baur (SG Mauerbach) ist es die Premiere als Trainer. Der 32-Jährige ist im Mittelfeld zuhause. Bauer kam 2014 vom TSV Sielenbach nach Mauerbach. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen