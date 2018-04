16:32 Uhr

Hollenbach marschiert weiter Lokalsport

Nachwuchsspieler lässt mit Premierentor TSV in Nördlingen jubeln.

Hollenbachs Klassenerhalt nimmt konkrete Formen an. Am Samstag entschied die Truppe um Spielertrainer Christian Adrianowytsch das Kellerduell beim TSV Nördlingen II mit 2:1 für sich. Acht Minuten vor dem Ende sorgte Einwechselspieler Jonas Ruisinger mit seinem Treffer zum 2:1 für den vierten Hollenbacher Sieg in Folge.

Adrianowytsch nahm gegenüber dem 3:0-Erfolg vor einer Woche gegen Ehekirchen nur eine Veränderung vor. Für den verhinderten Dominik Stark verteidigte nach langer Verletzungspause Simon Ruisinger. Bis zum Seitenwechsel tat sich in den Strafräumen recht wenig. Dem schwachen Niveau passte sich Schiedsrichter Christoph Pfeiffer (Merkendorf) an, kurz vor der Pause verlegte er nach einem Foul von Fabian Soldner an Werner Meyer den Tatort aus dem Strafraum, überdies hätte sich Soldner für seine Notbremse über einen Platzverweis nicht beschweren können.

Sofort nach Wiederbeginn bekam Hollenbach die bis dato zerfahrene und hektische Partie etwas besser in den Griff, Meyers Schuss landete jedoch in den Fängen des Nördlinger Schlussmannes Sabahudin Cama (47.). Drei Minuten später aber war der serbische Keeper machtlos. Wieder ging Meyer am Flügel auf und davon, passte präzise zur Mitte, wo Ricardo Anzano die Kugel nur mehr über die Linie schieben musste (50.). Nur neun Minuten später schlug Nördlingens Torjäger Manuel Schreitmüller zurück. Ein glückliches Händchen bewies nach einer guten Stunde Adrianowytsch mit der Hereinnahme von Jonas Ruisinger. Nach einem Konter brauste der 20-Jährige zehn Minuten vor dem Ende auf der rechten Außenbahn davon und schloss mit einem tollen Schuss ins lange Eck ab. Diesen zweiten Rückstand vermochten die Rieser nicht mehr auszugleichen. Im Gegenteil, fast hätte Frederik Meissner noch das 3:1 draufgepackt. Sein Ball strich knapp am langen Pfosten vorbei. (mika)

TSV Hollenbach Tinni, Kaltenstadler, Adrianowytsch, S. Ruisinger (57. Witzenberger), Knauer, Jakob, Meyer, Greifenegger, Meissner (88. Martin Aechter), Anzano, S. Fischer (61. J. Ruisinger).

Tore 0:1 Anzano (50.), 1:1 Schreitmüller (59.), 1:2 J. Ruisinger (81.) Schiedsrichter Pfeiffer (Merkendorf) Zuschauer 80.

Themen Folgen