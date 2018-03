Kann sich Hollenbach befreien?

vor 37 Min.

Ricardo Anzano (Mitte im Testspiel gegen Cosmos Aystetten) und der TSV Hollenbach wollen in der Frühjahrsrunde unbedingt zurück in die Erfolgsspur. Der TSV steht nur einen Punkt über dem Strich und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Helfen sollen Rückkehrer und Neuzugänge, aber reicht das am Ende zum Klassenerhalt?

Der TSV steckt in seiner zweiten Bezirksliga-Saison mitten im Abstiegskampf. Zur Frühjahrsrunde kommen einige Langzeitverletzte zurück, dafür wird Patrick Varga schmerzlich vermisst. Wir wagen eine Prognose.

Von Sebastian Richly

Auch für die Bezirksliga-Fußballer des TSV Hollenbach beginnt am Sonntag die Punktrunde 2018. Für die Elf vom Krebsbach eine entscheidende Saisonphase. Denn anders als im Aufstiegsjahr befinden sich die Hollenbacher im sogenannten „verflixten“ zweiten Jahr akut in Abstiegsgefahr.

Hin & Weg

Zwei Neuzugängen steht ein Abgang gegenüber. Der wiegt allerdings schwer. Tobias Schmid kehrt nach zwei Jahren am Krebsbach zu seinem Heimatverein DJK Langenmosen (Kreisliga) zurück. Der schnelle Mittelfeldspieler war einer der wenigen Hollenbacher, die Normalform erreichten. In 19 Partien kam der 24-Jährige auf vier Tore und fünf Vorlagen. Für die Tore soll künftige Frederik Meissner sorgen. Der Neuzugang vom FC Affing fiel allerdings aufgrund einer Verletzung und eines Auslandsaufenthalts rund ein Jahr lang aus. In Hollenbach soll er zudem Verantwortung als Co-Trainer übernehmen. Er ersetzt Viktor Hofecker in dieser Funktion. Eine Schlüsselrolle soll zumindest in der Frühjahrsrunde auch Rainhold Tinni (ebenfalls FC Affing) zukommen. Der Torhüter soll den verletzten Patrick Varga ersetzen.

Soll & Haben

19 Punkte in 20 Spielen sind zu wenig für den TSV. Mit dieser Ausbeute steht das Team von Spielertrainer Christian Adrianowytsch gerade einmal einen Punkt über dem Strich. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr stand die Elf vom Krebsbach zum gleichen zeit bei 33 Zählern. Bitter war vor allem der Endspurt in der Herbstrunde. Die Hollenbacher sind mittlerweile seit acht Spielen ohne Sieg. Selbst gegen Schlusslicht Horgau sprang kein Dreier heraus.

Team & Chef

Trotz der ungewissen Situation, in welcher Liga die Hollenbacher in der kommenden Saison spielen werden, hat Spielertrainer Christian Adrianowytsch seinen Vertrag verlängert. Ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf. Mit Angelo Jakob und Ricardo Anzano haben zwei Leistungsträger bereits für die neue Saison zugesagt. Neben Co-Trainer Frederik Meissner ist auch der Abteilungsleiter neu. Max Golling ersetzt Bernhard Fischer.

Glücks- & Sorgenkinder

Sorgenkind Nummer eins ist Torhüter Patrick Varga. Aufgrund anhaltender Meniskusprobleme fällt der große Rückhalt bis Sommer aus. Viel Pech hatte Simon Ruisinger, der nach einem Sturz beim Skifahren erneut länger ausfällt: „Das ist bitter für ihn und für uns“, so Adrianowytsch, der vor allem Alex Mayr hervorhebt: „Er macht einen sehr guten Eindruck und hat in der Vorbereitung gezeigt, was er kann.“ Auch Alexander Greifenegger bescheinigt er eine Top-Vorbereitung. Hervorheben möchte Adrianowytsch zudem Nachwuchsspieler Jonas Ruisinger: „Er hat sich weiterentwickelt und ist sehr motiviert.“

Test & Taktik

In fünf Testspielen gab es nur einen Sieg. „Die Bedingungen waren schwierige und es gab Licht und Schatten“, so der Coach. Im Angriff lief es noch nicht nach Wunsch. Dafür stand die Abwehr mit Ausnahme der 1:6-Pleite gegen Aystetten schon recht stabil. „Drauf liegt unser Hauptaugengemerk. Wir haben in der Saison zu viele Gegentore und müssen erst einmal sicher stehen. Ich will aber dennoch offensiv agieren und mich nicht hinten reinstellen“, gibt Adrianowytsch die Marschroute vor.

Start & Ziel

Ein ganz wichtiges Spiel steht gleich am Sonntag an. Dann sind die Hollenbacher beim Tabellenvorletzten Lauingen gefordert. Hier sollte unbedingt ein Sieg her, denn anschließend geht es zuhause im Derby gegen Ecknach. Danach muss der TSV nach Bubesheim. Ziel ist mehr denn je der Klassenverbleib. Im Notfall könnte man sich auch über die Relegation retten, doch das will man am Krebsbach möglichst vermeiden.

Prognose

Das verflixte zweite Jahr hat in Hollenbach zugeschlagen. In der Herbstrunde lief nicht viel zusammen. Hinten war die Abwehr zu löchrig und vorne lag zu viel Verantwortung auf den Schultern von Ricardo Anzano. Adrianowytsch hat jetzt mehr Alternativen, allerdings muss Frederik Meissner nach einem Jahr Pause erst einmal beweisen, das er es noch kann. Entscheidend wird auch sein inwieweit der junge Rainhold Tinni Patrick Varga zwischen den Pfosten ersetzen kann. Bekommen die Hollenbacher ihre Unbekümmertheit aus dem Premierenjahr zumindest ein stückweit zurück und schaffen sie es endlich Konstanz reinzubekommen, dürfte der direkte Klassenerhalt kein Problem sein. Hat der TSV erneutes Verletzungspech, wird es aber ganz schwer. Vieles wird auf den Start ankommen.

