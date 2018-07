Landkreis-Lauf startet wieder

vor 37 Min.

Die Straßenstaffel Aichach – Friedberg ist zurück. Nach dem Ausfall im vergangenen Jahr findet die Traditionsveranstaltung im August zum 20. Mal statt. Das ist neu.

Von Otmar Selder

Die traditionelle Straßenstaffel „Wittelbacher-Land“ wird fortgesetzt. Die im vergangenen Jahr erfolgte kurzfristige Streichung war nicht das endgültige Aus der Veranstaltung.

Eberhard Krug vom Verkehrsverein Friedberg hat erfolgreich mit dem Landratsamt und den Sicherheitsbehörden verhandelt – mit dem Ziel, die hochgesteckten Auflagen zu reduzieren. Am Samstag, 11. August, um 17 Uhr erfolgt der Startschuss in Aichach und Ziel ist das Rothenbergstadion und das Volksfest in Friedberg. Krug und Josef Lechner, Vorsitzender vom mitveranstaltenden LC Aichach, sind froh, dass sich gerade auch die Polizeiinspektionen in Friedberg und Aichach kompromissbereit zeigten in Bezug auf die Zahl der notwendigen Sicherheitskräfte, vornehmlich der Feuerwehrleute.

Dabei war die 20. Auflage, die nun stattfinden wird, gar nicht selbstverständlich. 2017 mussten die Veranstalter kurzfristig die Traditionsveranstaltung absagen. Neben dem organisatorischen Aufwand war vor allem die geringe Teilnehmerzahl ausschlaggebend für die Absage. Dabei waren es schon mal 33 Teams, die auf die 21 Kilometer lange Strecke gegangen sind. Diese Entwicklung der rückläufigen Teilnehmerzahlen hatte sich laut Lechner schon in den vergangenen Jahren angedeutet. Jetzt hoffen die Veranstalter wieder auf mehr Zuspruch.

Der Städtelauf von Friedberg nach Aichach und umgekehrt hat Tradition. Schon in den Sechzigerjahren des vorigen Jahrhunderts wurden dazu die Laufschuhe geschnürt. Da hieß es aber noch „Aichach gegen Friedberg“. Jede der beiden Städte nominierte aus ihren Sportvereinen zehn ihrer besten Mittelstreckler und auf der total gesperrten Bundesstraße 300 säumten Tausende Zuschauer die Straße und verfolgten das hochkarätige Prestige-Duell der schon immer rivalisierenden bayerischen Städte.

Die Straßenstaffel steigt jetzt zum 20. Mal. Und die Veranstalter betonen, dass neben dem leichtathletischen Wettbewerbscharakter auch der Breitensport wieder angesprochen und betont werden soll. Man habe deshalb auf gelegentlich angedachte Änderungen im Modus und Ablauf verzichtet und setzt wieder auf sechs Läufer pro Gruppe, Verein oder Betrieb, welche die 21 Kilometer lange Strecke bewältigen sollen.

Der Verkehrsverein Friedberg fördert diese Veranstaltung wiederum finanziell, sodass es Preise und Gutscheine für das Volksfest für alle Teilnehmer gibt. Als Schirmherrn tragen Landrat Klaus Metzger sowie die Bürgermeister Klaus Habermann (Aichach) und Roland Eichmann (Friedberg) die Veranstaltung mit. Und alle Beteiligten hoffen, dass es diesmal mehr Meldungen gibt als zuletzt. Denn das mangelnde Interesse war im vergangenen Jahr auch ein Argument für die Absage des Laufes.

Auch die zweite größere Leichtathletik-Veranstaltung während des Volksfestes, der Hans-Böller-Gedächtnislauf, ist fest im Programm. Die Staffel durch die Friedberger Innenstadt steigt am Samstag, 4. August um 18 Uhr.

