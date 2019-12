vor 22 Min.

Landkreismeisterschaft: Heimische Teams kämpfen um Endrunden-Ticket

David Schmid (am Ball) und der TSV Dasing sind als Gastgeber bereits für das Finale am 28. Dezember qualifiziert. Dennoch wollen es die Autobahner in der Vorrunde der Konkurrenz zeigen. Ins Finale will auch der FC Affing um Kapitän Maximilian Merwald (rechts).

Bei den Vorrunden kämpfen die Teams aus der Stadt Augsburg und Aichach-Friedberg um die Endrunden-Tickets. Eine Mannschaft sorgt für Ärger.

Von Reinhold Rummel

Er rollt wieder – der Futsalball steht am Wochenende bei drei Vorrundenturnieren zur Landkreismeisterschaft im Mittelpunkt. Wie bereits in der vergangenen Winterrunde gibt es weder eine eigene Augsburger Stadtmeisterschaft noch eine eigene Titelvergabe im Landkreis Aichach-Friedberg. Für die Augsburger Stadtrunde haben 13 Vereine ihr Interesse bekundet – im ostschwäbischen Bereich elf Vereine. Den Auftakt machen am Samstag zwei Vorrundenturniere in der Sporthalle Friedberg. Am Sonntag geht es in der Dasinger Schulsporthalle um die letzten beiden Finaltickets.

Für Jürgen Schmid, den zum Saisonende scheidenden Dasinger Coach, ist die Hallenrunde seit Jahren eine gute Alternative für die lange Winterpause. „Klar haben wir natürlich mit unserer Halle optimale Voraussetzungen“ will Schmid dies aber auch nicht überbewerten. Zumal er mit seinem Team in der Herbstserie sich permanent mit zahlreichen verletzungsbedingten Ausfällen quälen musste. Dem wird es deshalb Rechnung tragen, „unsere angeschlagenen Akteure haben Pause“ wird er heuer einen Mix aus erfahrenen Hallenakteuren und jungen Nachwuchsspielern die Turniere bestreiten. „Wir werden wieder versuchen, einige höherklassige Mannschaften zu ärgern“ geht er die Aufgabe am Sonntag optimistisch an, zumal sein Team für die Endrunde als Hausherr bereits gesetzt ist. Am Sonntag trifft er mit seinem Team in der Gruppe unter anderem auf den Ligakonkurrenten BC Rinnenthal. Coach Lubos Cerny ist kein Freund des Hallenfußballs. „Wenn ich dann aber an der Außenlinie stehe, dann bin ich zu hundert Prozent fokussiert auf den Fußball“ will der Rinnenthaler Coach mit seinem Team das Optimale abliefern. Der große Favorit in der Gruppe 1 ist der Landesligist VfR Neuburg, der sich auf keine Experimente einlassen will und zur Endrunde am Samstag, 28. Dezember, möchte. Außenseiter in der Gruppe ist der Kreisklassist Sportfreunde Bachern.

Mit dabei ist auch der Bezirksligist VfL Ecknach. Abteilungsleiter Jochen Selig freut sich, dass es heuer endlich wieder geklappt hat, dass die Ecknacher Farben beim Futsalturnier vertreten sind: „Unsere jungen Spieler haben sich starkgemacht, dass wir wieder beim Hallenkick mitmachen“, kann sich der Ecknacher schon gar nicht mehr erinnern, „wann wir zuletzt bei einer Landkreisvorrunde mitspielten.“ Ursprünglich waren die Ecknacher in Gruppe 2 gar nicht eingeplant. Doch der TSV Rehling zog kurzfristig seine Teilnahme zurück und der Bezirksligist stand parat. Oberstes Gebot ist für Selig, „dass wir von Verletzungen verschont bleiben.“ Der Bezirksligist wird mit einer gemischten Mannschaft antreten, „wir nehmen die Außenseiterrolle gerne an und schauen einfach, was am Ende des Tages dabei rauskommt.“

Kreisspielleiter Mießl verärgert: BC Aichach sagt kurzfristig ab

Wieder mit viel Spaß in der Hallenrunde will sich Bezirksligist FC Stätzling beteiligen. Die Stäzlinger sind in der Gruppe ein Gegner der Ecknach. Hallenexperte Rainer Koch sieht dies in der Winterzeit als willkommene Abwechslung. „Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder bewiesen und freuen uns deshalb bereits wieder auf diese Turniertage. Er selbst wird am Sonntag in Dasing passen müssen, dafür wird Franz Losert die sportliche Verantwortung tragen. Koch: „Ich hoffe natürlich, dass wir weiter kommen, damit ich dann beim Endrundenturnier dabei sein kann.“ Ein Konkurrent der Stätzlinger und Ecknacher, nicht nur in der Bezirksliga Nord, sondern auch in der Gruppe, ist der FC Affing. Beim FCA weilen allerdings die beiden Cheftrainer Marc-Abdu Al-Jajeh und Tobias Jorsch im Urlaub, erklärt Teammanager Markus Berchtenbreiter. Deshalb wird Präsident Robert Lindermeier selbst die Betreuung des Hallenteams übernehmen, der sich vor allem einen mit Spaß geprägten Auftritt seines FC Affing wünscht. „Wir haben genügend Spieler, die gerne in der Halle spielen, auch wenn die Attraktivität rückläufig ist“ so Lindermeier. Wer fit ist, wird in Dasing bei der Landkreisvorrunde mit dabei sein. Das gilt nicht für den BC Aichach. Der Kreisliga-Spitzenreiter sagte am Freitagmittag seine Teilnahme kurzfristig ab. Kreisspielleiter Reinhold Mießl war wenig begeistert. Derzeit suchen Mießl und Co. händeringend nach einem Ersatzteam. Eine Option wäre, dass die Dasinger eine zweite Mannschaft anmelden, doch lieber wäre den Veranstaltern eine kurzfristige Nachmeldung.

Die beiden Finalisten qualifizieren sich für die Endrunde. Sollte der als Gastgeber bereits qualifizierte TSV Dasing ins Finale einziehen, ermitteln die Halbfinal-Verlierer den zweiten Endrundenteilnehmer.

Kurzfristig sagten Christian Kapl (links) und der BC Aichach ihre Teilnahme bei der Futsal-Landkreismeisterschaft ab. Der BC Rinnenthal (blaue Trikots) ist dagegen dabei.

