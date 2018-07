Nachwuchs ist zu Gast in Mering

19:51 Uhr

Titelkämpfe des Landkreises finden am 18. Juli statt.

Von Michael Müller

Hochspannung und tolle Spiele sind garantiert, wenn sich die besten jungen Tennisspieler des Landkreises Aichach-Friedberg ab Mittwoch, 18. Juli, in Mering ein Stelldichein geben. Dann nämlich stehen beim TCM die 36. Jugend-Landkreismeisterschaften an.

Im vergangenen Jahr wurde der Wettbewerb zum zweiten Mal in Folge vom TC Dasing organisiert. Insgesamt beteiligten sich im Vorjahr 165 Kinder und Jugendliche an den 15 Konkurrenzen, die in Dasing, Adelzhausen und Obergriesbach ausgespielt wurden. Dabei waren der TC Mering und der TC Friedberg die erfolgreichsten Vereine. Den dritten Platz in der Teamwertung belegte der TC Aichach. Mering will auf eigener Anlage seine Spitzenstellung verteidigen und stellt wieder viele Teilnehmer. Der TCM hat ein erfahrenes Organisationsteam um seinen Vorsitzenden Max Ludwig zusammengestellt. 2016 stemmte man die Kreismeisterschaften der Erwachsenen und ist für das Turnier gewappnet. Unterstützt werden die Meringer von den Nachbarclubs TC Kissing und TC Merching, wo ein Teil der Spiele stattfinden wird. Auch Kleinfeld- und Midcourt-Konkurrenzen für die Kleinsten (U9 bzw. U10) werden angeboten.

Anmeldungen sind noch bis Sonntag 18 Uhr (Einzel) und Freitag, 20. Juli, 18 Uhr (Doppel) online unter www.mybigpoint.de oder über die Vereinssammelmeldelisten möglich. (AN)

