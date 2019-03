vor 20 Min.

Schwierige Aufgaben für Kreisteams

Adelzhausen und Ecknach müssen auswärts ran. Affing empängt im Derby Meitingen.

Scherer Aufgabe warten am Wochenende auf die Bezirksliga-Teams aus dem Wittelsbacher Land.

TSV Gersthofen – BC Adelzhausen

Ausgelassen feierte der BCA die drei Punkte in Glött. Die Erleichterung war den Spielern und Verantwortlichen anzumerken, denn mit einer Niederlage wäre der Klassenerhalt erst einmal in weiter Ferne gerückt. „Die Mannschaft hat genau die richtige Einstellung an den Tag gelegt und war Glött in Sachen Aggressivität und gewonnene Zweikämpfe überlegen,“ so Abteilungsleiter Jürgen Dumbs. Co-Trainer Andy Dumbs machte der Mannschaft auf der Spielersitzung klar, dass die Leistung gegen Glött keine Eintagsfliege sein darf. „Von zehn Endspielen haben wir eins gewonnen, aber wir haben noch nichts erreicht und müssen weiter dran bleiben.“, gab er den Spielern vor dem Auswärtsspiel am Sonntag beim TSV Gersthofen (Anpfiff 15 Uhr) als klare Botschaft mit. In Gersthofen erwartet er eine ganz andere Partie als in Glött, „denn die werden bestimmt mehr Ballbesitz als wir haben und das Spiel machen.“ Personell kann der BCA dabei auf den Kader der Vorwoche zurückgreifen. (jüd-)

SCBubesheim – VfL Ecknach

Eine knifflige Aufgabe wartet am Samstag auf den VfL Ecknach. Um 15 Uhr geht es in Bubesheim gegen den Tabellenzweiten. Sowohl offensiv als auch defensiv liefert die Mannschaft von Spielertrainer Marvin Länge Spitzenwerte. Länge selbst zählt zu den besten Vorbereitern der Liga und mit Hakan Polat hat der SC zudem den aktuellen Toptorjäger (23 Treffer) in ihren Reihen. Trotzdem sieht Übungsleiter Daniel Framberger Ecknach nicht chancenlos. „Wir haben in Affing kein gutes Spiel gemacht, die Trainingswoche war aber hervorragend und lässt mich hoffen.“ Gegen Bubesheim kann er aus dem Vollen schöpfen, auch Urlauber Jan Plesner und der zuletzt grippekranke Philipp Elbl stehen wieder im Kader. Im Gegner sieht Framberger eine „echte Spitzenmannschaft, die von Anfang an hohes Tempo geht und das auch 90 Minuten durchhalten kann“. Von daher werde man versuchen, hinten gut zu stehen und konzentriert zu verteidigen. „Wir haben aber auch schon gezeigt, dass wir schnell umschalten und auch gegen sehr gute Gegner zu Chancen kommen können.“ Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass Ecknach aus den bisherigen Spielen gegen die besten vier Teams der Liga nur ein mageres Pünktchen holte. Darum findet es Framberger an der Zeit, „dass wir mal einen der Großen richtig ärgern“. Dazu müsste der VfL das Spiel aber vermutlich gewinnen, denn Punkteteilungen sind überhaupt nicht die Sache des SC Bubesheim. Von den bisherigen 20 Partien wurden 16 gewonnen und vier verloren, nach Unentschieden sucht man in der Statistik des SC vergebens. Die Reise nach Bubesheim tritt die VfL-Mannschaft mit einem Bus an, in dem auch noch Restplätze für Fans vorhanden sind. Abfahrt ist um 12.30 Uhr am Ecknacher Sportgelände. Das Hinspiel gewann übrigens der Favorit knapp mit 2:1. (AN)

FC Affing – TSV Meitingen

Nur ungern erinnern sich die Affinger Kicker an das Hinspiel. Damals gab es in Meitingen mit 0:3 die höchste Saisonniederlage. Dafür will der Aufsteiger nun Revanche nehmen und nebenbei den Konkurrenten hinter sich lassen. Rein vom Papier findet am Sonntag ab 15 Uhr ein Spitzenspiel an der Frechholzhauser Straße statt, wenn der Vierte den Fünften empfängt. Beim FCA wird Spielertrainer Marc-Abdu Al-Jajeh nicht mit von der Partie sein. Der 29-Jährige erlitt am vergangenen Spieltag gegen Ecknach einen Innenbandanriss im Knie und droht länger auszufallen. Doch auch bei den Gästen sind nicht alle Mann an Bord. Stürmer Matthias Schuster, der beim Hinspiel noch doppelt erfolgreich war, wird aufgrund eines Bänderrisses in der Schulter weiterhin fehlen. Nach dem 1:1 gegen Ecknach wollen die Affinger nun den ersten Punktspielsieg im Jahr 2019. Den haben die Meitinger beim 1:0-Erfolg Donaumünster am vergangenen Wochenende zwar schon eingefahren, doch der Auftritt gegen den Abstiegskandidaten war alles andere als überzeugend. Die Chancen stehen also gar nicht so schlecht, Meitingens Abteilungsleiter Torsten Vrazic den Geburtstag zu vermiesen. Vrazic ist am Donnerstag 46 Jahre alt geworden. (AN)

