00:03 Uhr

Sielenbachs neuer Trainer startet mit Sieg

Trotz einer schwachen Leistung verteidigt TSV Tabellenspitze. Sandizell feiert ersten Sieg

Weiterhin ohne Punktverlust blieben die Fußballerinnen des TSV Sielenbach. Bei der Premiere von Trainer Alexander Müller, der von Benedikt Huber unterstützt wird, taten sich die Sielenbacherinnen aber schwer. Auch die SG Petersdorf bleibt an der Spitze, Erleichterung in Sandizell.

Nord Das Spiel gegen Reimlingen begann etwas hektisch und ungeordnet. In der ersten Halbzeit gab es wenig klare Chancen auf beiden Seiten. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang es den Sielenbacherinnen auf 1:0 zu stellen. Nach einer kurz ausgeführten Ecke von Joana Müller landete der Ball bei Hermine Alphei, die den Treffer erzielte. 20 Minuten glichen die Gäste aus Reimlingen aus. Es war eine der wenigen Szenen in der zweiten Halbzeit, in der Gäste vor das Sielenbacher Tor kamen. Jana Tischinger schob den Ball ein. Sielenbach hatte deutlich mehr Ballbesitz und warf jetzt alles nach vorne. Ein Freistoß von Anja Breitsameter landete vor den Füßen von Anna Edelmann, die die Torhüterin zum 2:1-Sieg überlupfte. Trotz dem fünften Sieg im fünften Spiel war Kapitänin Stefanie Glas nicht zufrieden: „Das kann nicht unser Anspruch sein, wir müssen wieder mehr geben und im Training noch mehr arbeiten.“

Augsburg Erleichterung herrscht bei der SG Sandizell-Grimolzhausen, die im dritten Spiel den ersten Sieg einfuhren. Gegen den TSV Friedberg feierte das Team von Trainer Sven Rechenauer einen 3:0-Erfolg. Kapitänin Stephanie Nawrath brachte die Gastgeberinnen bereits nach 13 Minuten in Führung. Torjägerin Carina Mörmann legte nach einer knappen halben Stunde nach. Sabrina Burg machte den Sieg in der 80. Minute mit dem 3:0 perfekt.

Nord Den vierten Sieg im vierten Spiel fuhr die SG Petersdorf/Hollenbach beim souveränen 4:0-Erfolg beim CSC Batzenhofen-Hirblingen II ein. Klara Schöller erzielte nach einer Viertelstunde die Führung für das Team von Trainer Johann Michl. Franziska Utz stellte kurz vor der Halbzeitpause die Weichen auf Sieg. Isabel Dieterich und Sarah Lesti machten per Doppelschlag alles klar.

Die SG Inchenhofen/Ecknach kam dagegen gegen den SV Mering nicht über ein 3:3 hinaus. Bernadette Mair drehte die Partie nach frühem Rückstand für die Gastgeberinnen. Maria Mair stellte sogar auf 3:1. Postwendend kam Mering zum Anschlusstreffer. Die Führung der Gastgeberinnen hielt nur bis zur 88. Minute. (AN)

