Aichach schlägt eine Liga höher auf

Welche Ziele die Erste Herrenmannschaft in der Landesliga hat

Den zweiten Sieg in Serie feierte Aichachs Zweite Herrenmannschaft in der Bezirksklasse A. Gegen die dritte Mannschaft aus Langweid gewannen die Paarstädter mit 9:6.

Aichach lag nach den Eingangsdoppeln mit 1:2 in Rückstand, da lediglich Christian Berger/Günther Alphei punkteten, während die beiden anderen Doppel an Langweid gingen. In der Folge ging Aichach in Führung, da im ersten Einzeldurchgang lediglich Berger unterlag, während Alphei, Rafael Konrad, Michael Kratzer, Nik Janz und Alexander Lingenfelser gewannen. In den drei Paarkreuzen kam es im zweiten Durchgang jeweils zur Punkteteilung, sodass nach Erfolgen von Alphei, Konrad und Janz das Endresultat feststand. Eine Klasse tiefer stieg auch Aichachs Dritte in den Spielbetrieb ein. Gegen die DJK Augsburg Nord II unterlag Aichach mit 7:9. Es punkteten David Czok / Harald Räder, Matthias Ostermair (2), David Czok, Raimund Piegsa, Harald Räder und Lucas Held.

Am Samstag startet die neue Saison auch für Aichachs Erste. Das Team um Christopher Bedenk, Willi Schablas, Matthias Löw, Daniel Konrad, Hermann Wittmann und Pablo Löw schlägt in dieser Spielzeit als Aufsteiger in der Landesliga auf. Das Ziel in der spielstarken Liga ist der Klassenerhalt. Auftaktgegner im ersten Saisonspiel ist die TSG Augsburg-Hochzoll II. (chrb)