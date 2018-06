vor 49 Min.

Triathletin Haug quältsich doppelt Lokalsport

Leichtathletik: Elf Kilometer Turmlauf plus Olympia-Distanz

Triathletin Birgit Haug, die für den LC Aichach und RSC Aichach an den Start geht, nahm am vergangenen Wochenende eine Doppeltortur auf sich: Am Samstag ging sie beim Vierkirchener Turmlauf an den Start des Elf-Kilometer-Gelände-Rennens, am Sonntag ließ sie die Teilnahme am Ingolstädter Triathlon folgen, auf der sogenannten Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Rad und 4,6 Kilometer Laufen).

In Vierkirchen lag die W55-Sportlerin lange Zeit auf Rang drei, musste sich in 1:04:04 Stunden aber mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben. In Ingolstadt erzielte die Griesbacherin ihre bisher beste Zeit mit 1:28:03 Stunden, trotz einiger Probleme beim Wechsel vom Wasser auf das Fahrrad. Schlussendlich belegte Haug Rang zwei in der AK55W, mit 57 Sekunden Rückstand auf die Münchnerin Barbara Brummer. Schnellste Frau war die Tschechin Zusanna Filep in 1:14:39 Stunden.

In der olympischen Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Rad und 9,8 Kilometer Laufen) war der Sielenbacher Bobby Dengler (A.K.I.A) unterwegs und finishte mit einer Zeit von 2:34:06 Stunden als 21. der AK40 Männer. Der Schnellste der 560 Teilnehmer war Martin Gebhard (TSV Altendorf) in 1:57 Stunden. (hokr)

