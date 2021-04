Wie zwei Nachwuchsschützen aus Todtenweis in der Pandemie trainieren

Plus Die Zwillinge Paula und Benedikt Schapfl aus Todtenweis dürfen trotz Corona zum Luftgewehr greifen. Wie die 14-Jährigen mit der schwierigen Situation umgehen.

Die Voraussetzungen schienen geradezu ideal, 2020 hätte ein tolles Jahr werden können. „Wir hätten im Nachwuchsbereich was reißen können, was es im Gau Aichach noch nicht gab“, rechnet Hermann Schapfl vor, der 1. Sportleiter im Schützenverein Gemütlichkeit Todtenweis. „Es war das Potenzial da, das Jahr ist weg, die Titel sind Geschichte.“ Woran lag’s, dass die Ernte nicht eingefahren werden konnte? Es war mal wieder die Corona-Pandemie, die den Schießbetrieb jäh stoppte und so manchen Traum von großen Erfolgen zerstörte.

Paula Schapfl am Schießstand in Todtenweis. Foto: Johann Eibl

Paula und Benedikt Schapfl, ein 14-jähriges Zwillingspaar, galten als die beiden Hoffnungsträger. Nun gehören die Talente erstmals der Jugendklasse an und stehen bereits im D1-Bayernkader. Ein Beweis dafür, dass man außerhalb von Todtenweis erkannt hat, dass die Geschwister gute Voraussetzungen mitbringen, um für Furore zu sorgen. Wenn nicht bereits im Jahr 2020, dann vielleicht später, wenn an den Schießständen eines Tages wieder Normalität Einzug gehalten hat. Im Kleinkaliberschießen liegen noch keine Resultate vor, die belegen könnten, warum die zwei jungen Schapfls bereits über den Lechrain hinaus auf sich aufmerksam machen konnten. Wohl aber beim Luftgewehrschießen. Da liegt die Bestmarke von Paula bei 388 Ringen, Benedikt liegt mit 387 ganz knapp dahinter. „Die beiden wechseln sich ab“, sagt dazu Paul Schapfl, der 1. Jugendleiter, und erklärt, dass Mädchen in diesem Sport generell ein Stück weit die Nase vorne haben. Ein markanter Trend, der sich sogar auf Bundesebene bis hinein bei den Erwachsenen abzeichnet und für den es keine stichhaltige Erklärung gäbe.

Nachwuchsschützen: So ticken Paula und Benedikt Schapfl

Das Wort vom Apfel, der nicht weit vom Stamm landet, findet in Todtenweis seine Bestätigung. Hermann Schapfl ist der Vater der beiden Heranwachsenden und Paul, der sie im Training und im Wettkampf unter seinen Fittichen hat, ist der Onkel. Damit war der sportliche Weg der zwei Nachwuchsschützen, die in Augsburg unterschiedliche Realschulen besuchen und bei normalem Verlauf dort im Sommer 2023 zum Abschluss kommen, schon irgendwie vorgezeichnet. Gemeinsam können sie sich für Streethockey begeistern. Am Schießstand lernen sie, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren.

Benedikt Schapfl von Gemütlichkeit Todtenweis hat große Ziele. Foto: Johann Eibl

„Biologie macht mir schon Spaß, Mathematik ist auch interessant“, verrät Benedikt und deutet damit eine denkbare Richtung für einen späteren Beruf an. Seine Schwester berichtet aus früheren Tagen: „Ich wollte schon als kleines Kind Polizistin werden.“ Nicht auszuschließen ist somit, dass Paula Schapfl eines Tages bei der Kripo landet. Allerdings sagt sie auch: „Der Sporttest soll sehr schwer sein.“ Früher hat sie Taekwondo gemacht, außerdem spielt sie gerne Klavier. 2016 wurde sie oberbayerische Lichtgewehrmeisterin. Dabei wurde keine Munition verwendet, vielmehr wurde ein Lichtstrahl ins Ziel gelenkt.

Schapfl-Zwillinge aus Todtenweis stehen im Bayernkader

Derzeit sind auch die Sportschützen aus bekannten Gründen zur Passivität verurteilt. Doch es gibt Ausnahmen. Weil die Schapfl-Zwillinge dem Bayernkader angehören, dürfen sie trotz Corona ein bis zwei Mal die Woche trainieren. Der Verein mit seinen rund 220 Mitgliedern bekommt die Auswirkungen der Pandemie dennoch zu spüren. „Wir verlieren Mitglieder“, erklärt Paul Schapfl: „Die Jungen haben hier eine Heimat gehabt.“ Und dazu die Gelegenheit, sportliche Erfolge einzufahren. Dem Jugendleiter ist klar, dass er mit seinen Schützlingen Konstanz auf möglichst hohem Niveau anzustreben hat. Doch er weiß auch aus Erfahrung, dass es in diesem Altersbereich öfter mal auf- und abwärts geht, etwa aufgrund von Wachstumsschüben. Einen Vorteil aber haben die Zwillinge: Sie können sich gegenseitig unterstützen, mit kleinen Tipps oder mit einer Aufmunterung, wenn es mal nicht nach Wunsch läuft.

Das Potenzial ist in jedem Fall vorhanden. Im Laufe der nächsten Jahre wird sich zeigen, wie weit es die beiden Todtenweiser in ihrem Sport bringen werden.

