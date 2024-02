Wenig Hoffnung: Olympia rückt für BMX-Fahrer Jonas Lindermair in weite Ferne

Plus BMX-Fahrer Jonas Lindermair ist bei der Olympia-Qualifikation dabei, dennoch stehen die Chancen schlecht. Es gibt aber auch gute Nachrichten für den Aichacher.

Nur zwölf Startplätze gibt es bei den Olympischen Spielen in der Disziplin Park der BMX-Fahrer. Um einen dieser begehrten Plätze kämpft Jonas Lindermair. Der Aichacher gehört zu den besten deutschen BMX-Sportlern. Erst kurz vor den Spielen im Juli fällt die Entscheidung. Wie der 26-Jährige seine Chancen einschätzt und warum er mit Rückenwind ins neue Jahr geht.

Die gute Nachricht gab es noch vor Weihnachten, denn bei einer Spendenaktion kamen rund 2200 Euro zusammen. Die hatte Lindermair ins Leben gerufen, um weiterhin trainieren zu können. Vor rund zwei Jahren baute der gelernte Koch eine Scheune in Peutenhausen ( Schrobenhausen) zu einem BMX-park mit Rampen, Sprüngen und vielem mehr um. Drei Monate lang arbeitete der Aichacher an seinem "BMX-Stadl", rund acht Stunden investierte er täglich.