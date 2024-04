Fußball-Bezirksliga

Irre Kinzel-Show: Torjäger schießt Griesbeckerzell spektakulär zum Sieg

Plus In einem völlig wilden Spiel gewinnt der SC Griesbeckerzell mit 5:4 gegen den FC Gundelfingen II. Von Abstiegskampf ist fast gar nichts zu sehen.

Spektakel statt Abstiegskampf sahen die rund 220 Zuschauerinnen und Zuschauer im Nachholspiel der Bezirksliga Nord zwischen dem SC Griesbeckerzell und dem FC Gundelfingen II. Matchwinner für den Aufsteiger war Sebastian Kinzel, der allein vier Tore erzielte, aber sich auch einen Fehlschuss leistete.

Der Routinier, der den SCG am Saisonende verlassen wird, zeigte sich gut erholt nach seiner urlaubsbedingten Pause gegen Gersthofen. Kinzel und der Gastgeber legten los wie die Feuerwehr. In der dritten und siebten Minute traf Kinzel zur schnellen 2:0-Führung. Das brachte aber keine Ruhe ins Spiel. Im Gegenteil: In einer wilden Anfangsphase saß jeder Schuss, auch die des Gegners. Nur drei Minuten nach dem 2:0 verkürzte Johannes Hauf und als Philipp Urban fünf Minuten später den Ausgleich besorgte, war alles wieder offen. Doch damit nicht genug, Kinzel hatte noch nicht genug und traf in Minute 18 zum 3:3. Nun kehrte erstmals Ruhe ein in die hektische Partie. Doch lange hielt diese Phase nicht an. Die zuletzt so stabile Abwehr der Zeller musste nach 33 Minuten den dritten Gegentreffer hinnehmen. Zuletzt klingelte es hinten in vier Partien nur zweimal. Doch das war es noch nicht im ersten Durchgang. SCG-Spielertrainer Matthias Kefer stellte noch auf 4:3.

