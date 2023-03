Mit neuem Mut und Rückkehrern: FC Affing startet Mission Klassenerhalt

Plus Spielertrainer Tobias Jorsch verliert keinen Gedanken an den Abstieg. Ein Neuzugang und zwei Rückkehrer sollen helfen, damit das Affinger Wunder geschieht.

Auf einem Abstiegsplatz in der Bezirksliga Nord haben die Fußballer des FC Affing überwintert. Gleichwohl zeigt sich Spielertrainer Tobias Jorsch zuversichtlich: „Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, dass wir absteigen.“ Im gleichen Atemzug spricht er aber auch davon, dass seiner Mannschaft alles andere als ein Spaziergang bevorsteht: „Es ist eine Mammutaufgabe. Wir müssen sieben oder acht Spiele gewinnen. Wenn wir gut starten, dann ist alles möglich.“