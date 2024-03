Schiltberg bremst Ried aus - Bachern übernimmt Tabellenspitze

Weil die DJK Stotzard in der Fußball-Kreisklasse Aichach einen Heimsieg verspielt, ist der Weg zur Spitze offen. Die Sportfreunde Bachern stehen jetzt ebenfalls ganz oben.

Gemeinsam mit den Sportfreunden Bachern hat die DJK Stotzard nach dem Spieltag am Palmsonntag 30 Punkte auf dem Konto und teilt sich damit die Tabellenspitze. Die Knauer-Elf ließ gegen den VfL Ecknach II einen Heimsieg liegen. Die Sportfreunde Bachern dagegen entführten mit einem 4:2-Auswärtssieg die Punkte aus Gebenhofen.

TSV Kühbach – TSV Hollenbach II 4:2

"Wir haben es unnötig spannend gemacht", teilte Kühbachs Berichterstatter Thomas Hutter nach dem Heimsieg mit. Die Platzherren führten nach einer Stunde klar mit 3:0, ehe die Gäste aufdrehten. "Da wurde es dann verdammt eng", so Hutter. Marcel Pietruska brachte mit einem raffinierten Heber und einen strammen Freistoßtreffer die Heimelf auf 2:0 in Führung und Julian Lapperger stellte mit einem Flachschuss auf 3:0. Dann kam der Gast durch Spielertrainer Fabian Schmidt zum 1:3 und als Elias Huber auf 2:3 stellte, kippte die Partie fast. Niklas Mederer machte aber den Deckel mit einem Foulelfmeter drauf, als Magnus Haberl gefoult wurde.

TSV Schiltberg – SV Ried 3:0

Von einer sehr starken Heimpartie sprach Schiltbergs Pressesprecher Hofberger. "Wir haben alles umgesetzt, was in der Vorbereitung erarbeitet wurde", so der Schiltberger. Der Gast hätte sich nicht beklagen können, "im Reisegepäck noch ein paar weitere Treffer mit nach Hause nehmen zu müssen", sagte er. Kurios allerdings, so teilte Hofberger mit, dass Robin Streit gleich zweimal vom Elfmeterpunkt scheiterte. Im ersten Spielabschnitt klärte Gästeschlussmann Helfer und nach dem Wechsel knallte er den Ball an den Pfosten. Dennoch war Robin Streit für den Pausenführungstreffer verantwortlich. Nach dem Wechsel erhöhte Johannes Lechner auf 2:0 (73.) und den zurückspringenden Ball vom Pfosten nach Streits Elfmeter drückte Jonas Koppold zum 3:0-Endstand (76.) über die Torlinie.

SC Mühlried – SG Mauerbach 2:2

Mühlrieds Spartenleiter Stefan Stohl hätte sich dem Heimsieg sehr erhofft. "Wir waren sehr nah dran", so der Mühlrieder. Allerdings spielten seine Aktiven auf dem Rasen nicht ganz mit. "Wir haben jeweils vor der Pause und kurz vor dem Ende zu früh aufgehört, Fußball zu spielen", bemängelte er die fehlende Konzentration in dieser entscheidenden Phase. Mauerbach nahm die Nachlässigkeit der Heimelf dankend an. Elias Stegmann (43.) glich zur Pause den Führungstreffer von Mustafa Halici (35.) aus und traf drei Minuten vor dem Schlusspfiff zum 2:2 Endstand, nach dem zuvor Norbert Geng ein Eigentor unterlief (66.). Bei der Heimelf vergaben Ferdinand Hofman und Oliver Gumin die beiden Großchancen zum dritten Treffer.

DJK Gebenhofen – SF Bachern 2:4

Der Gast aus Bachern hatte in Gebenhofen das Visier besser eingestellt, teilte Sigi Haas mit. Der konnte zwar zwei Treffer seiner DJK notieren, aber Fabian Hörmann und Tobias Hugl knallten den Ball nur an die Querlatte. "Sonst wäre eine Punkteteilung noch drin gewesen", so Haas, der den Gästen aber eine starke Spielweise bescheinigte. Den Führungstreffer von Mladenovic (18.) drehten Vikotr Siebel (21.) und Andre Lorenz (43.) in eine 2:1-Führung der Sportfreunde. Niklas Arnold mit einem satten 30-Meter-Freistoßhammer (53.) und Markus Gold (59.) ließen Bachern auf 4:1 davon ziehen, ehe Dominik Menzinger noch auf 2:4 verkürzen durfte (89.).

DJK Stotzard – VfL Ecknach II 2:2

Den Sprung ganz nach vorne verpasste die Knauer-Elf Zuhause durch die durchaus vermeidbare Punkteteilung, wie der Stotzarder Spielertrainer mitteilte. "Es war wie das Wetter ein sehr wildes Spiel", so Knauer. Er vermisste das konsequente Nachlegen auf den dritten Treffer, "dann wäre das Spiel durch gewesen", so der Ex-Aindlinger Torjäger. Philip Bauer stellte schon nach zwei Minuten auf 1:0, "aber dann hätten wir einfach cleverer vor der Box sein müssen", war Knauer mit dem weiteren Spielverlauf nicht zufrieden. Ecknach verdiente sich den Ausgleich nach der Pause durch Thomas Egen (56.). Zwar gelang Bauer (61.) die erneute Führung und dann wollte der Schuss von Christian Braun nicht über die Torlinie rollen. Ecknach witterte seine Chance und glich durch Sascha Meyer zum nicht unverdienten 2:2-Endstand aus (78.).

FC Gundelsdorf – TSV Inchenhofen 3:2

Tore in der Schlussminute sind bekanntlich die Würze in einem Spiel. Entsprechend schwärmte Gundelsdorf Berichterstatter Markus Riwan. "Wahnsinn, wie wir diese Derby-Begegnung noch gewinnen konnten." Dabei verstand er nicht, "wie man in der Schlussphase so offen in der Defensive agieren kann." Tobias Funk nutzte den Gegenangriff mit der letzten Aktion und hatte einfaches Spiel gegen die Gästehintermannschaft, um die Heimelf zum 3:2-Sieg jubeln zu lassen. Den Führungstreffer von Markus Westermeir (39.) glich Maximilian Heilgemeier mit einem Schlenzer aus 15 Meter zum 1:1-Pausenstand aus (45.). Danach schien die Partie ihren Lauf zu nehmen, als Stefan Haider eine Hereingabe von Gästestürmer Marco Bergmair ins eigene Tor zur erneuten Führung des TSV lenkte (73.). Daniel Riederle glich für Gundelsdorf aber nach einem Eckball kurz vor dem Ende zum 2:2 aus (84.). Dann kannte der Jubel keine Grenzen, als Funk davon marschierte und zum 3:2-Siegtreffer abzog (90.).